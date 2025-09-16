Ft
Hont András Fidesz vélemény

Néhány szó a fideszességemről

2025. szeptember 16. 17:39

Noha írtam róla számtalanszor, és nincs olyan momentuma, amelyik ne lenne ismert, mostanában mégis többször gondoltam rá, hogy írni kéne róla.

2025. szeptember 16. 17:39
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Mint látható, elég régóta ez a véleményem arról a bagázsról, amelyik semmi mást nem tud maga mellett érvként fölsorakoztatni, csakhogy menjen az Orbán. Hogy mi jön utána, meg egyáltalán mennyi időre is megy, arról halvány elképzelésük sincsen. Képzeljük már el, hogy mennyi idő múlva és milyen többséggel tért volna vissza Orbán, ha MZP ezzel a garnitúrával a háta mögött kormányra lép. Azzal a garnitúrával, amelyiket most Ácsék bőszen óellenzékeznek, és igyekeznek eltakarítani a Tisza útjából, míg engem ócsárolnak, amiért én már akkor megmondtam, hogy mifélék, amikor még látszólag ők jelentették az alternatívát, és Ács brancsának még tilos volt olyasmiket mondani róluk, amiket most mondanak. 

A Tisza esetében még inkább ez a helyzet, a Tisza-propaganda (aka független sajtó) egy fél hangot nem tud arról kinyögni, hogy ebből miként lenne kormányzás, és belegondolni sem akar, hogy mennyire erősödne meg egy kínos összeomlást követően a Fidesz. De mint föntebb mutattam, ezt a vitát már lefolytattuk egypárszor, csak éppen a forradalmi O1g-tömegeket az ötlettelen aktivizmus (legalább csinál valamit!) folyamatosan belevezeti a hülyeségbe anélkül, hogy ennek szószólóit legalább egyszer számon kérnék A fotel-szabadságharcban nem lehet megbukni; az ellenem folytatott lejáratókampány szorgos skriblere is a mai napig (de azóta már csak az interneten elérhető) Széles-féle Magyar Hírlap alkalmazottja, miközben magánfelületén a legvadabb tiszás kontenteket tolja. (Tessék, találtam a Mozgalomnak még egy kiábrándult fideszest). És ha már itt tartunk, akkor beszéljünk egy kicsit a lényegről is, azaz a kizárásom tartalmáról. 

És ezt most a fideszeseknek mondom. A kétezres évek sokféle jobboldali belvitájának Fideszt érintő része a pártelnök karizmatikus hatalomgyakorlásának kanonizálásáról szólt. Vagyis, hogy a tényleg extraképességes Orbán Viktortól függővé tehető-e minden, tényleg a lojalitás az egyetlen szempont. Akkor a Heti Válasz kérdésére (csatolom) Arisztotelész idézve a következőket válaszoltam: »míg a királyságot hűséges emberek őrzik, addig a türannosz elsősorban barátai iránt bizalmatlan, és a hitványakat, a hízelgőket kedveli. Nem érdekelnek a konkrét személyek, sokkal inkább a mechanizmus izgat. Ha teljesen kikapcsoljuk a demokráciát, és helyette mindent egy központból akarunk eldönteni, akkor szükségszerűen a befolyással üzérkedők jutnak szerephez«. Megváltó úr 14 + másféléves karrierjét tekintve, azt hiszem, megállapítható, hogy az idő e téren is igazolt. A posztom elején említett kommentelőknek, akik kognitív disszonanciájukat, hogy tudniillik Orbán-gyűlölőként beleszerettek egy Orbán-kitartottba, akarják föloldani, és akik Messiás úr fideszes múltját az én fideszes múltam fölemlegetésével akarják elütni, pedig a következőket ajánlanám a figyelmébe. Engem azért raktak ki a Fideszből, amit mondtam, és nem azért kezdtem el ordibálni lesújtó véleményemet, mert kiraktak a Fideszből. Ez egy úgynevezett különbség.”

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
domdodom-3
2025. szeptember 16. 18:08
Senkit sem érdekelsz, Bandi. Nézz a táblára. A műsorotok szabadesésben, az ATV már nem fizet érte, olvasótok az ötön nincs, ugyanolyan kudarcos fideszprojekt vagytok, mint a 888 meg a többi szar. És közismert, hogy honnan etetnek.
0
2
Héja
2025. szeptember 16. 17:52
Tényleg így van... M. Péterrel szemben Hont nem árult el senkit és semmit.
5
0
