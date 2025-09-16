Ft
Európa Bernard Guetta Izrael vélemény Palesztina

Aki Palesztinát védi, Izraelt védi

2025. szeptember 16. 18:40

A Macron-párti francia európai képviselő szerint Palesztina nemzetközi elismerése és Izrael léte nem lehet alku tárgya. Csak a kétállami megoldás jöhet szóba, ez Európa érdeke is.

2025. szeptember 16. 18:40
null
Bernard Guetta
Bernard Guetta
Magyar Narancs

„Amikor Emmanuel Macron Palesztina elismeréséért küzd, mindenekelőtt meg akarja cáfolni azt a vélekedést, hogy az európaiak a Szentföldön nem tartják tiszteletben ugyanazt a nemzetközi jogot, amit Ukrajnában harcosan védelmeznek, hogy az érdekeik mentén hajlítgatják az elveiket, és hogy ők is Benjamin Netanjahu hívei, csakúgy, mint Donald Trump. 

Ez járt a francia elnök fejében a múlt héten, amikor Franciaország és Szaúd-Arábia elfogadtatta az ENSZ Közgyűlésével a közös nyilatkozatot, amellyel kiállnak a kétállami megoldás mellett. Erre fog gondolni, amikor bejelenti, hogy Franciaország elismeri Palesztinát, mert Vlagyimir Putyinnal szemben és egy egyre távolodó Egyesült Államokkal a háta mögött Európának barátokra és szövetségesekre van szüksége.

Európa nem engedheti meg magának, hogy a kínai beruházások és az orosz propaganda a Nyugat ellen fordítsa Afrikát, Latin-Amerikát és Ázsia nagy részét. El kell határolódnia a Fehér Háztól, csatlakoznia kell a növekvő ellenálláshoz, amely elítéli, hogy az izraeli szélsőjobboldal megsemmisíti Gázát és gyarmatosítja Ciszjordániát.”

Nyitókép: GPO / Handout / ANADOLU / Anadolu via AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

