Menczer Tamás: Mi nem akarunk adót emelni. A Tisza Párt akar (VIDEÓ)

Fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
A Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás a Telex kérdéseire válaszolt.
„Mi nem akarunk adót emelni. A Tisza Párt akar. Az emberek meg majd eldöntik, hogy melyik tetszik nekik” – fogalmazott egy Facebookra feltöltött videóban Menczer Tamás.
Ezzel kapcsolatban a nemzeti konzultáción várjuk minden magyar véleményét”
– mondta az országgyűlési képviselő. „Ha a magyar emberek támogatják a Tisza-adót, akkor majd a Tisza mellett foglalnak állást” – tisztázta a kommunikációs igazgató.
Menczer Tamás kiemelte azt is, hogy függetlenül attól, hogy ki kire szavaz, a Tisza-adóval minden magyar veszítene, az itt elvesztett pénz pedig több mint a nemzeti konzultáció lebonyolítására szánt összeg.
