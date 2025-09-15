Menczer Tamás: Mi nem akarunk adót emelni. A Tisza Párt akar (VIDEÓ)

Ezzel kapcsolatban a nemzeti konzultáción várjuk minden magyar véleményét”

– mondta az országgyűlési képviselő. „Ha a magyar emberek támogatják a Tisza-adót, akkor majd a Tisza mellett foglalnak állást” – tisztázta a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás kiemelte azt is, hogy függetlenül attól, hogy ki kire szavaz, a Tisza-adóval minden magyar veszítene, az itt elvesztett pénz pedig több mint a nemzeti konzultáció lebonyolítására szánt összeg.