Menczer Tamás Tisza Pár Tisza-adó Fidesz konzultáció

Menczer Tamás: Mi nem akarunk adót emelni. A Tisza Párt akar (VIDEÓ)

2025. szeptember 15. 16:40

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás a Telex kérdéseire válaszolt.

2025. szeptember 15. 16:40
null

„Mi nem akarunk adót emelni. A Tisza Párt akar. Az emberek meg majd eldöntik, hogy melyik tetszik nekik” – fogalmazott egy Facebookra feltöltött videóban Menczer Tamás.

Ezzel kapcsolatban a nemzeti konzultáción várjuk minden magyar véleményét”

– mondta az országgyűlési képviselő. „Ha a magyar emberek támogatják a Tisza-adót, akkor majd a Tisza mellett foglalnak állást” – tisztázta a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás kiemelte azt is, hogy függetlenül attól, hogy ki kire szavaz, a Tisza-adóval minden magyar veszítene, az itt elvesztett pénz pedig több mint a nemzeti konzultáció lebonyolítására szánt összeg.

Nyitókép: Illyés Tibor / MTI

makapaka2
2025. szeptember 15. 17:51
Van pofájuk Pötikakaséknak olyan szórólapokat bedobálni, hogy nem lesz adóemelés, és a rezsicsökkentés is megmarad.Ezek teljesen hülyének nézik az embereket Sajnos, vannak, akiket lehet is.Ezek például az alkesz, piások.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. szeptember 15. 17:31
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
