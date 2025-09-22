Ft
09. 22.
hétfő
Nagy Attila Tibor erőszak Magyar Péter agresszió baloldal

Megtorolta Magyar Péter végzetes hibáját a baloldal ismert szakértője

2025. szeptember 22. 06:04

Magyar Péter jelleméhez az arrogancia és a lekezelő stílus mellett az is hozzátartozik, hogy ez az ember nem képes elismerni a hibáját.

2025. szeptember 22. 06:04
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Nagy Attila Tibor politikai elemző megszólalásai a legmeglepőbbek, hiszen ő mindig ellenzéki szemüvegen keresztül szokott értékelni különböző politikai megjelenéseket, aktorokat.

A baloldali elemző már többször kihúzta a gyufát Magyar Péternél. Volt, hogy komoly kommentharc alakult ki közöttük, mert Nagy Attila Tibor nagyon rosszul sikerült interjúnak minősítette a Tisza Párt elnökének korábbi Partizán-interjúját, amelyre válaszul Magyar Péter és szimpatizánsai dühödt hozzászólásokkal írták tele az elemző közösségi oldalát.

Nagy Attila Tibor azóta többször is keményen bírálta Magyar Pétert. Az elemző legutóbb ismét határozottan kioktatta a Tisza Párt elnökét egy paksi rendezvényen tanúsított viselkedése miatt:

»A kérdező tehát ellenfél lett Magyar Péter tálalásában, ahelyett, hogy kedvességgel, megértőbb, finomabb szóhasználattal igyekezett volna jó benyomást kelteni a kérdezőre. Nem, Magyar Péter visszakérdezett, kérdéseket zúdított a hölgyre, de már nem ajánlotta fel neki a részletes viszontválasz lehetőségét. ‘Tudom, hogy téves dolgokat mondanak rólunk, de ezzel szemben az igazság a következő’ – akár így is szólhatott volna a kérdezőhöz Magyar Péter, szigorúan kerülve, hogy a Fideszt és a kérdezőt a kommunikációs helyzetben egy oldalra tegye. ‘Tudod, mit? Menj el néhány Tisza-sziget-gyűlésre, ismerj meg minket jobban, látni fogod, hogy mi segíteni szeretnénk ennek az országnak!’ – akár ezt is mondhatta volna Magyar Péter a kérdezőnek. Vagy valami hasonlót. Ehelyett egyre ellenségesebben válaszolt a kérdezőnek, még a ‘kikérem magamnak’ szavak is kijöttek a száján. Rossz párbeszéd jött létre. És Magyar Péter a hibás.«

Nem semmi. Magyar Péter jelleméhez az arrogancia, az erőszak és a lekezelő, pökhendi stílus mellett az is hozzátartozik, hogy ez az ember nem képes elismerni a hibáját.”

Nyitókép: Szentgallay Bálint / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

