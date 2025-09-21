Eközben Magyar Péter nem tudta magához ragadni a figyelmet, a rendezvényre hisztérikus reakciókat adott, ismét betámadta a balos sajtót, mert nem fordítottak elég figyelmet a kórházi akciójára. Ja, és a kormányt vádolta be a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiájáért – ilyet jó érzésű ember nem tesz!

És közben botrányok, botrányok és botrányok! A jobboldal politikai és közösségi értelemben is újabb erőre kapott, lesz Békemenet, miközben a Tisza áradása már a neki drukkolók szerint is minimum stagnálásba, sőt, akár apadásba fordult. Így állunk!”

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala