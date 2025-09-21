Ft
Tisza Párt Digitális Polgári Kör Magyar Péter Orbán Viktor

Magyar Péter nem tudta magához ragadni a figyelmet, a rendezvényre hisztérikus reakciókat adott

2025. szeptember 21. 09:49

A jobboldal politikai és közösségi értelemben is újabb erőre kapott, miközben a Tisza áradása már a neki drukkolók szerint is minimum stagnálásba fordult.

2025. szeptember 21. 09:49
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Még egyszer a Digitális Polgári Körök szombati találkozójáról!

Csaknem 12 ezer résztvevő, 3 órás színpadi műsor, erős politikai üzenetek, továbbá tudósok, celebek, sportolók, zenészek, civil aktivisták és konkrétan legendák!
Ebből az következik, hogy a polgári oldal mind a politikai porondon, mind az azon kívüli világban továbbra is jelentős „tartalékokkal” bír. Kudlik Júlia, Görbicz Anita, Szabó Zsófi, Böjte Csaba, Demjén Ferenc, Oláh Gergő, Gianni Annoni, Márka Szabolcs és még sorolhatnánk. Impozáns csapat, egyúttal üzenet: a Fidesz, illetve a hazai jobboldal által képviselt értékrendet értékes és neves személyiségek vallják magukénak!

Kocsis Máté, Lázár János és Orbán Viktor beszédei egyértelműen összefoglalták a jövő évi választás tétjét: brüsszeli vagy magyar út, kockázat vagy biztonság. „Árad a Tisza, zavaros, nem tiszta. Ha nincs, ami megállítsa, a Tisza elmossa a háromszázalékos hitelből épült házakat, az államilag támogatott rezsiszámlákat és az édesanyák adókedvezményét” – így Lázár, aki szerint az ország még félkész, de Magyar Péter az eddigi eredmények jó részét is elvenné. Ezért a megfelelő választás csak Orbán Viktor lehet, azért is, mert Magyar azokat is elárulta, akik szerették, a kormányfő azokért is dolgozik, akik utálják!

Eközben Magyar Péter nem tudta magához ragadni a figyelmet, a rendezvényre hisztérikus reakciókat adott, ismét betámadta a balos sajtót, mert nem fordítottak elég figyelmet a kórházi akciójára. Ja, és a kormányt vádolta be a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiájáért – ilyet jó érzésű ember nem tesz!

És közben botrányok, botrányok és botrányok! A jobboldal politikai és közösségi értelemben is újabb erőre kapott, lesz Békemenet, miközben a Tisza áradása már a neki drukkolók szerint is minimum stagnálásba, sőt, akár apadásba fordult. Így állunk!”

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

 

***

