„Még egyszer a Digitális Polgári Körök szombati találkozójáról!
Csaknem 12 ezer résztvevő, 3 órás színpadi műsor, erős politikai üzenetek, továbbá tudósok, celebek, sportolók, zenészek, civil aktivisták és konkrétan legendák!
Ebből az következik, hogy a polgári oldal mind a politikai porondon, mind az azon kívüli világban továbbra is jelentős „tartalékokkal” bír. Kudlik Júlia, Görbicz Anita, Szabó Zsófi, Böjte Csaba, Demjén Ferenc, Oláh Gergő, Gianni Annoni, Márka Szabolcs és még sorolhatnánk. Impozáns csapat, egyúttal üzenet: a Fidesz, illetve a hazai jobboldal által képviselt értékrendet értékes és neves személyiségek vallják magukénak!