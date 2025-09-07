Kubatov Gábor is elmondta a véleményét a Tisza Párt kötcsei akciójáról (VIDEÓ)

Orbán a Mandinernek reagált: egyértelmű választ adott a Tisza-balhéra (VIDEÓ)
A kormányfő szerint a Tiszának „maradt a balhépolitika”.
„Ahova a Tisza Párt berakja a lábát, ott felfordulás és káosz lesz úrrá” – jelentette ki a Fidesz pártigazgatója.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, izgalmasan indul a 2025-ös őszi politikai szezon. Míg a polgári oldal a hagyományos kötcsei piknikjét tartja, ahol Orbán Viktor miniszterelnök hagyományosan kijelöli az elkövetkező időszak legfontosabb sarokpontjait, addig Magyar Péterék is felvonultak a településen, igaz, a megmozdulást gyér érdeklődés övezte.
A Patrióta Youtube-csatorna – amely a Mandinerhez hasonlóan beszámol a történésekről – Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját arról kérdezte, hogy mi a véleménye a Tisza Párt ezen lépéséről. A kormánypárti politikus először is elnézést kért a település lakóitól.
Mint fogalmazott, a polgári oldal több mint húsz éve jár oda szeptember elején, de
még sose volt ilyen cirkusz, balhé vagy hogy a település életét felborítottuk volna”.
„Azok az emberek, akik most haza szeretnének jönni vagy el szeretnének innen menni, nem így szeretnék élni az életüket, azért választották ezt a települést” – mondta el Kubatov Gábor.
A videóhoz kísérőszövegként annyit fűzött a pártigazgató,
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
A miniszterelnök szerint két út előtt áll Magyarország.