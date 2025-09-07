Kubatov Gábor is elmondta a véleményét a Tisza Párt kötcsei akciójáról (VIDEÓ)

A Patrióta Youtube-csatorna – amely a Mandinerhez hasonlóan beszámol a történésekről – Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját arról kérdezte, hogy mi a véleménye a Tisza Párt ezen lépéséről. A kormánypárti politikus először is elnézést kért a település lakóitól.

Mint fogalmazott, a polgári oldal több mint húsz éve jár oda szeptember elején, de

még sose volt ilyen cirkusz, balhé vagy hogy a település életét felborítottuk volna”.

„Azok az emberek, akik most haza szeretnének jönni vagy el szeretnének innen menni, nem így szeretnék élni az életüket, azért választották ezt a települést” – mondta el Kubatov Gábor.

A videóhoz kísérőszövegként annyit fűzött a pártigazgató,

Ahova a Tisza Párt berakja a lábát, ott felfordulás és káosz lesz úrrá…”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert