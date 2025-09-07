Ft
Tisza Párt Kubatov Gábor Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor provokáció vélemény Kötcse miniszterelnök

Kubatov Gábor is elmondta a véleményét a Tisza Párt kötcsei akciójáról (VIDEÓ)

2025. szeptember 07. 17:02

„Ahova a Tisza Párt berakja a lábát, ott felfordulás és káosz lesz úrrá” – jelentette ki a Fidesz pártigazgatója.

2025. szeptember 07. 17:02
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, izgalmasan indul a 2025-ös őszi politikai szezon. Míg a polgári oldal a hagyományos kötcsei piknikjét tartja, ahol Orbán Viktor miniszterelnök hagyományosan kijelöli az elkövetkező időszak legfontosabb sarokpontjait, addig Magyar Péterék is felvonultak a településen, igaz, a megmozdulást gyér érdeklődés övezte.

A Patrióta Youtube-csatorna – amely a Mandinerhez hasonlóan beszámol a történésekről – Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját arról kérdezte, hogy mi a véleménye a Tisza Párt ezen lépéséről. A kormánypárti politikus először is elnézést kért a település lakóitól. 

Mint fogalmazott, a polgári oldal több mint húsz éve jár oda szeptember elején, de 

még sose volt ilyen cirkusz, balhé vagy hogy a település életét felborítottuk volna”

„Azok az emberek, akik most haza szeretnének jönni vagy el szeretnének innen menni, nem így szeretnék élni az életüket, azért választották ezt a települést” – mondta el Kubatov Gábor. 

A videóhoz kísérőszövegként annyit fűzött a pártigazgató, 

Ahova a Tisza Párt berakja a lábát, ott felfordulás és káosz lesz úrrá…”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Picnic Niki
2025. szeptember 07. 18:22
Milyen botrány volt? Vmelyik fideszes pofára esett a gulyással telerakott tányérjával?
chief Bromden
2025. szeptember 07. 18:11
Felfordulás, káosz, cirkusz, balhé. Legalább egyet eltalált volna. :( Szegény "riporter" legalább csinált volna egy műesést.
Gintonic68
2025. szeptember 07. 18:10
Milyen szánalmas ez a pötyi, állandóan Orbán után lohol... Semmi önálló gondolata, ötlete nincs! Igazi vesztes, pukkancs!!
kimirszen
2025. szeptember 07. 17:26
Kubatov Gábor az MLSZ elnöki székébe akar menekülni. Ki lesz az újabb menekülő a fideszből?
