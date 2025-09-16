Ft
09. 16.
kedd
COVID Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tünetek

Újra nyakunkon a koronavírus: kiderítettük, kell-e tartanunk az új variánstól

2025. szeptember 16. 15:54

Megkérdeztük a Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, mit érdemes tudni a Nimbus variánsról.

2025. szeptember 16. 15:54
null

Felröppent a hírekben, hogy új koronavírus-variáns terjed Magyarországon. Ennek kapcsán lapunk megkereste a Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (NNGYK), hogy megkérdezzük, mit érdemes róla tudni, mik a jellemző tünetek, kik a leginkább veszélyeztetettek, mennyire okozhat súlyos problémát, illetve, hogy hogyan tudunk ellene védekezni.

A válaszból kiderült, hogy a COVID–19 kapcsán a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ stabilan működő előrejelző rendszere folyamatosan figyeli a járványhelyzet alakulását.

Adataink alapján a 36. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik, amely összhangban van a tavalyi év azonos időszakában megfigyelt szintekkel. 

Jelenleg semmilyen jel nem utal nagyobb járványhullám kialakulására” 

– fogalmaztak.

Az NNGYK szerint a COVID–19-fertőzések többsége enyhe vagy tünetmentes lefolyású, ami a korábbi intenzív oltási kampánynak és a globálisan kialakult immunitásnak köszönhető. 

Mint írják: 

a Nimbus variáns nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint a korábbi változatok. 

A jellemző tünetek közé tartozik a köhögés, torokfájás, orrdugulás, fejfájás, fáradtság, ritkábban láz vagy emésztőrendszeri panaszok (például hányás, hasmenés).

„Hasonlóan az influenzához, a veszélyeztetett csoportok közé tartoznak az idősebbek, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri-, illetve anyagcsere-betegségben szenvedők, és a csökkent immunitású személyek” – közölték.

Az NNGYK válaszában hangsúlyozta: kiemelten fontos a megfelelő higiéniai szabályok betartása, ideértve a gyakori kézmosást vagy a rendszeres kézfertőtlenítést, a köhögési és tüsszentési etikett követését, valamint a távolságtartást. 

Ugyanilyen lényeges a betegségtudat felelős kezelése – például a közösségek elkerülése betegen.

„Ezek az egyszerű intézkedések nemcsak a koronavírus, hanem az influenza és más légúti fertőzések terjedését is jelentősen csökkenthetik” – fogalmaztak lapunknak.

Nyitókép: Shutterstock

 

