Újra nyakunkon a koronavírus: kiderítettük, kell-e tartanunk az új variánstól

Új Covid-variáns terjed fájdalmas tünetekkel, nő a kórházi esetek száma
Az Egyesült Királyságban drámaian nő a fertőzöttek száma.
Megkérdeztük a Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, mit érdemes tudni a Nimbus variánsról.
Felröppent a hírekben, hogy új koronavírus-variáns terjed Magyarországon. Ennek kapcsán lapunk megkereste a Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (NNGYK), hogy megkérdezzük, mit érdemes róla tudni, mik a jellemző tünetek, kik a leginkább veszélyeztetettek, mennyire okozhat súlyos problémát, illetve, hogy hogyan tudunk ellene védekezni.
A válaszból kiderült, hogy a COVID–19 kapcsán a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ stabilan működő előrejelző rendszere folyamatosan figyeli a járványhelyzet alakulását.
„Adataink alapján a 36. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik, amely összhangban van a tavalyi év azonos időszakában megfigyelt szintekkel.
Jelenleg semmilyen jel nem utal nagyobb járványhullám kialakulására”
– fogalmaztak.
Az NNGYK szerint a COVID–19-fertőzések többsége enyhe vagy tünetmentes lefolyású, ami a korábbi intenzív oltási kampánynak és a globálisan kialakult immunitásnak köszönhető.
Mint írják:
a Nimbus variáns nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint a korábbi változatok.
A jellemző tünetek közé tartozik a köhögés, torokfájás, orrdugulás, fejfájás, fáradtság, ritkábban láz vagy emésztőrendszeri panaszok (például hányás, hasmenés).
„Hasonlóan az influenzához, a veszélyeztetett csoportok közé tartoznak az idősebbek, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri-, illetve anyagcsere-betegségben szenvedők, és a csökkent immunitású személyek” – közölték.
Az NNGYK válaszában hangsúlyozta: kiemelten fontos a megfelelő higiéniai szabályok betartása, ideértve a gyakori kézmosást vagy a rendszeres kézfertőtlenítést, a köhögési és tüsszentési etikett követését, valamint a távolságtartást.
Ugyanilyen lényeges a betegségtudat felelős kezelése – például a közösségek elkerülése betegen.
„Ezek az egyszerű intézkedések nemcsak a koronavírus, hanem az influenza és más légúti fertőzések terjedését is jelentősen csökkenthetik” – fogalmaztak lapunknak.
