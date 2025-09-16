Újra nyakunkon a koronavírus: kiderítettük, kell-e tartanunk az új variánstól

A válaszból kiderült, hogy a COVID–19 kapcsán a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ stabilan működő előrejelző rendszere folyamatosan figyeli a járványhelyzet alakulását.

„Adataink alapján a 36. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik, amely összhangban van a tavalyi év azonos időszakában megfigyelt szintekkel.