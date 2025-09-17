Ft
09. 17.
szerda
„Kib*szott káosz és alulméretezés” – a Sport TV szakértője a haláltáborokhoz hasonlította a BME Egyetemi Napokat

2025. szeptember 17. 13:12

Tőrös Balázs súlyos kritikát fogalmazott meg a közösségi oldalán az eseménnyel kapcsolatban.

2025. szeptember 17. 13:12
null

Tőrös Balázs, a Sport TV szakértője brutális kritikát fogalmazott meg az X-oldalán a BME Egyetemi Napok szervezésével kapcsolatban. 

Ha a BME Egyetemi Napok szervezőire bízták volna a haláltáborok üzemeltetését, a holokauszt szót csak egy horrorfilmből ismernénk”

– írta az NBA-szakértő, aki szerint az esemény szervezése káoszba fulladt, a logisztika és az alulméretezés pedig példa nélküli volt. A szakértő kiemelte: a kaotikus helyzet és az amatőr szervezés még a hírhedt Fyre Festival stábját is elégedett csettintésre késztette volna.

Nyitókép: Tőrös Balázs Facebook-oldala

 

Megtalálta
•••
2025. szeptember 17. 13:34 Szerkesztve
Mi értelme másodközölni egy twitter bejegyzést anélkül, hogy valami plusz infót mellétennének? Mi volt a probléma a BME egyetemi napokkal? Mi volt alulméretezve, miféle káosz volt satöbbi satöbbi. Az égadta világon semmi nem derült ki, csak annyi, hogy a "szakértő" "hú de durván megmondta". A közösségi médiák korában ennek nincs hírértéke, mindenki azzal próbál kitűnni, hogy hú de jól megmondja.
2
0
ekeke1
2025. szeptember 17. 13:27
Mi más juthatna Tőrösnek az eszébe? Mint Mórickának a pina, neki a holokauszt.
2
1
counter-revolution
2025. szeptember 17. 13:25
Ajvé!
3
0
Egyszeriember
2025. szeptember 17. 13:24
Lesújt rá a "zéró tolerancia".
0
0
