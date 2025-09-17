Ft
09. 17.
szerda
Keményen beolvasott a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péternek

Keményen beolvasott a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péternek

2025. szeptember 17. 19:32

Kocsis Máté szerint aki adót akar csökkenteni, az nem úgy beszél, mint Tarr Zoltán.

2025. szeptember 17. 19:32
null

A balatonfüredi kihelyezett frakcióülésről számolt be a Harcosok órájában szerda délután Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki beszélt a jelenlegi politikai helyzetről is, azokról a témákról, amelyek biztosan szóba kerülnek majd az összejövetelen, amelyen Orbán Viktor szerda este tart beszédet. 

Szó esett Tarr Zoltán elszólásáról, amelynek kapcsán rámutatott: semmi más nem történik, mint bármelyik más baloldali kormány vagy baloldali párt választási felkészülésének idején. 

„Megint arról lamentálnak, hogy lehetne megfizettetni az emberekkel az ő szerencsétlenkedésüket” – fogalmazott Kocsis. 

A másik motivációjuk, hogy megfeleljenek a brüsszeli elvárásoknak is: hogyan lehetne olyan adóbevételeket szerezni, amelyeket aztán Ukrajnába küldenek, kiszolgálva Ursula von der Leyen terveit.

Kocsis Máté megmosolyogtatónak nevezte, hogy miután Magyarék lebuktak, megpróbálják elhitetni az emberekkel, hogy adót akarnak csökkenteni. De ezt már nem hiszi el nekik senki – fűzte hozzá. 

Aki adót akar csökkenteni, az nem úgy beszél, mint Tarr Zoltán

– mutatott rá a frakcióvezető.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése kapcsán Kocsis Máté szerint fel kell tenni a kérdést: mi van a fejében a volt vezérkari főnöknek akkor, amikor felteszi az oldalára a fegyvert és elindul lakossági fórumot tartani?  

„Ha valaki úgy közelít hozzá, amit ő támadásnak vél, akkor lelövi?” – kérdezte Kocsis, aki szerint ez az ügy önmagában elegendőnek kellene lenni ahhoz, hogy Ruszin-Szendi távozzon a közéletből.

A műsorban szó volt az egyre elharapózó verbális erőszakról, amely Kocsis szerint Magyar Péter által meghonosított undorító, pökhendi, nagyképű, mindenkit lealázó stílusra vezethető vissza. 

Így jutunk el apró lépsekkel a végén oda, hogy valaki a tényleg meg is húzza a ravaszt. Ha pedig ez megtörténik, az az ő felelőssége lesz. 

El kell hogy számoljon érte, a mocskos szájával, a hazug gondolataival, a másokat megalázó undorító stílusával

– mondta Kocsis.

Hozzátette: voltak eddig is durvaságok a magyar politikában, de amit Magyar csinál és táplál az emberekben, ez az uszító, primitív, lealjasító stílus, el fog vezetni valami nagyobb bajhoz.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

A teljes adást itt nézheti meg:

 

