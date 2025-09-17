Keményen beolvasott a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péternek

A balatonfüredi kihelyezett frakcióülésről számolt be a Harcosok órájában szerda délután Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki beszélt a jelenlegi politikai helyzetről is, azokról a témákról, amelyek biztosan szóba kerülnek majd az összejövetelen, amelyen Orbán Viktor szerda este tart beszédet.

Szó esett Tarr Zoltán elszólásáról, amelynek kapcsán rámutatott: semmi más nem történik, mint bármelyik más baloldali kormány vagy baloldali párt választási felkészülésének idején.

„Megint arról lamentálnak, hogy lehetne megfizettetni az emberekkel az ő szerencsétlenkedésüket” – fogalmazott Kocsis.