Keményen beolvasott a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péternek

Kocsis Máté megmosolyogtatónak nevezte, hogy miután Magyarék lebuktak, megpróbálják elhitetni az emberekkel, hogy adót akarnak csökkenteni. De ezt már nem hiszi el nekik senki – fűzte hozzá.
Aki adót akar csökkenteni, az nem úgy beszél, mint Tarr Zoltán
– mutatott rá a frakcióvezető.
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése kapcsán Kocsis Máté szerint fel kell tenni a kérdést: mi van a fejében a volt vezérkari főnöknek akkor, amikor felteszi az oldalára a fegyvert és elindul lakossági fórumot tartani?
„Ha valaki úgy közelít hozzá, amit ő támadásnak vél, akkor lelövi?” – kérdezte Kocsis, aki szerint ez az ügy önmagában elegendőnek kellene lenni ahhoz, hogy Ruszin-Szendi távozzon a közéletből.