Ezen a héten bizonyítékot nyert: a Tisza-DK koalíciója létezik

2025. szeptember 28. 20:15

A „zsoltibácsizási” ügy az egész politikai hetet befeketítette, de elemzőként mégis sok tanulsággal szolgált.

Mráz Ágoston Sámuel
„A »zsoltibácsizási« ügy az egész politikai hetet befeketítette, de elemzőként mégis sok tanulsággal szolgált. Egyrészt látható: a 2026-os választási kampányban nem lesz a Tisza Pártnak drukkolók részéről olyan erkölcsi mérce, amit ne lennének hajlandóak alulmúlni a vélt győzelem érdekében. A gyűlölet viszont rossz tanácsadó, s könnyen kontraproduktív lehet a politikai haszonszerzésre törekvők esetében is.

Másrészt a suttogó propagandát fennhangon terjesztők széles köre rajzolódott ki. Kezdődött az egész kampány egy »gyűlölet elleni« gyűlölködéssel a Hősök terén, folytatódott a parlamenti inszinuáció kísérletével (Arató Gergely (DK):»Válaszoljon Semjén Zsolt, hogy ki az a Zsolti bácsi«), majd megindult a Tisza-közeli kórus: youtuberekkel, humoristákkal, oknyomozó újságírókkal és Török Gáborral. Ezen a héten bizonyítékot nyert: a Tisza-DK koalíciója létezik, ami a jelöltállításkor is fontos lehet.

A hétnek nincs nyertese, csak vesztese. A nyár végétől tartó kormánypárti offenzíva (Tisza-adó) is szünetre kényszerült, de végül a lejárató kampányának bukása után mégis az ellenzéknek kellett magyarázkodnia (vö. 444: ezt a kampányt nem vezényelte senki). Egy dolog miatt mégis örülhetett ennek a hétnek is a kormányoldal: a BMW-gyár pénteki felavatása a hiányzó optimista gazdasági fordulat szimbóluma lehet.”

westend
2025. szeptember 28. 20:28
ez is csak az évtizedek óta szokásos balos moslékkoalíció - hívhatják épp bárminek is résztvevőket. A moslékmédiáik is ugyanazok..
Válasz erre
0
0
pollip
2025. szeptember 28. 20:26
MP azt mondta, az óellenzékkel nem köt szövetséget. De! Annyi mindent mondott már, amit később megváltoztatott ( hazudott). Ez is belefér, a Tisza horda meg boldogan megemészti, hogy mi St éppen erre van szükség. Az általános 9%-os adótól is eljutottak oda, hogy több adót akarnak fizetni:-))) a Tisza horda nem ismer lehetetlent:-)))
Válasz erre
0
0
