„A »zsoltibácsizási« ügy az egész politikai hetet befeketítette, de elemzőként mégis sok tanulsággal szolgált. Egyrészt látható: a 2026-os választási kampányban nem lesz a Tisza Pártnak drukkolók részéről olyan erkölcsi mérce, amit ne lennének hajlandóak alulmúlni a vélt győzelem érdekében. A gyűlölet viszont rossz tanácsadó, s könnyen kontraproduktív lehet a politikai haszonszerzésre törekvők esetében is.

Másrészt a suttogó propagandát fennhangon terjesztők széles köre rajzolódott ki. Kezdődött az egész kampány egy »gyűlölet elleni« gyűlölködéssel a Hősök terén, folytatódott a parlamenti inszinuáció kísérletével (Arató Gergely (DK):»Válaszoljon Semjén Zsolt, hogy ki az a Zsolti bácsi«), majd megindult a Tisza-közeli kórus: youtuberekkel, humoristákkal, oknyomozó újságírókkal és Török Gáborral. Ezen a héten bizonyítékot nyert: a Tisza-DK koalíciója létezik, ami a jelöltállításkor is fontos lehet.

A hétnek nincs nyertese, csak vesztese. A nyár végétől tartó kormánypárti offenzíva (Tisza-adó) is szünetre kényszerült, de végül a lejárató kampányának bukása után mégis az ellenzéknek kellett magyarázkodnia (vö. 444: ezt a kampányt nem vezényelte senki). Egy dolog miatt mégis örülhetett ennek a hétnek is a kormányoldal: a BMW-gyár pénteki felavatása a hiányzó optimista gazdasági fordulat szimbóluma lehet.”

Nyitókép: Facebook