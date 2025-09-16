Ez okozhatja Magyar Péter bukását: érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet a politológus

Ez már kész rablás: bemutatták, mennyit venne el a magyar emberek zsebéből Magyar Péter pártja
A Tisza-adó alaposan megdézsmálná az emberek fizetését.
„Elég világosan fogalmazott Ruszin-Szendi” – jegyezte meg Deák Dániel.
Deák Dániel a legújabb bejegyzésében sem kertelt.
Megint a saját embere buktatja le Magyar Pétert:
a tiszás Ruszin-Szendi szerint fegyvert és katonákat kellene küldeni Magyarországnak Ukrajnába, hogy ne legyen különutas!” – fogalmazott a politológus.
„Elég világosan fogalmazott Ruszin-Szendi.
Vélhetően erre is gondolhatott Tarr Zoltán, amikor arról beszélt, hogy ha kiderülnek a terveik, akkor abba belebuknak”
