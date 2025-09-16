Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt terv Magyarország Ukrajna Magyar Péter katona Deák Dániel politológus

Ez okozhatja Magyar Péter bukását: érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet a politológus

2025. szeptember 16. 10:45

„Elég világosan fogalmazott Ruszin-Szendi” – jegyezte meg Deák Dániel.

2025. szeptember 16. 10:45
null

Deák Dániel a legújabb bejegyzésében sem kertelt.

Megint a saját embere buktatja le Magyar Pétert:

a tiszás Ruszin-Szendi szerint fegyvert és katonákat kellene küldeni Magyarországnak Ukrajnába, hogy ne legyen különutas!” – fogalmazott a politológus.

„Elég világosan fogalmazott Ruszin-Szendi.

Vélhetően erre is gondolhatott Tarr Zoltán, amikor arról beszélt, hogy ha kiderülnek a terveik, akkor abba belebuknak”

tette hozzá Deák Dániel.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nyitókép: Facebook

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hopszjuliska
2025. szeptember 16. 13:46
Kik is rángatták be az I.Világháborúba Magyarországot? Ruszi Szendi ismeri a magyar történelmet? Nem hinném, egy elvakult hülye nagyzási mániás!!!!
Válasz erre
2
0
nyugalom
2025. szeptember 16. 12:53
Inkább a logo tokajaval törődjőn ez a dagadt kunbéla.
Válasz erre
4
0
Kanmacska
2025. szeptember 16. 12:43
Mióta barátaink nekünk az ukránok? Elnyomják, sanyargatják, agyonverik az ottani magyarokat, megsemmisítik történelmi emlékeinket és a barátaink! Apád f.zát, Ruszin Szendi!
Válasz erre
9
0
Gintonic68
2025. szeptember 16. 12:04
Jó ez a "barátos" hasonlat... Mikor voltak az ukránok a barátaink?? Ez a háború már rengeteg pénzébe van az EU-nak, benne velünk.. Mi a bánatot kellene még csinálnunk? Arról nem is beszélve, hogy jönnek a sztárballib közgazdászok, hogy " romokban a magyar gazdaság", mégis mi a túró miatt szenved az egêsz EU gazdasága?? Hé emberek!! A háború miatti elhibázott, erőltetett szankciók miatt!! Az elszabadult energiaárakra még az idióta zöld átmenet tesz egy lapáttal!!!!?? 😡😡🤮🤮
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!