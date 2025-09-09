Csak a szokásos: Dávid Dóra elfutott a Mandiner kérdései elől (VIDEÓ)

Továbbra is teljes a csönd Tarr Zoltán kapcsán. Az Európai Parlamentben Dávid Dórát, a Tisza Párt EP-képviselőjét szerettük volna meginterjúvolni arról, hogy mire gondolt Tarr Zoltán, amikor azt nyilatkozta: „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. A Tisza Párt képviselője azonban nem fedte fel titkaikat.

