Csak a szokásos: Dávid Dóra elfutott a Mandiner kérdései elől (VIDEÓ)

Ezt akarja eltitkolni Magyar Péter: mindenki sokkal többet fog adózni, ha jön a Tisza-adó (VIDEÓ)
A Tisza Párt elnöke mindenkit börtönbe zárna, aki leleplezné a terveit.
Hiába kérdeztük a Tisza EP-képviselőjét Tarr Zoltán kijelentéseiről.
Továbbra is teljes a csönd Tarr Zoltán kapcsán. Az Európai Parlamentben Dávid Dórát, a Tisza Párt EP-képviselőjét szerettük volna meginterjúvolni arról, hogy mire gondolt Tarr Zoltán, amikor azt nyilatkozta: „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. A Tisza Párt képviselője azonban nem fedte fel titkaikat.
