Tarr Zoltán Tisza Párt Dávid Dóra Strasbourg

Csak a szokásos: Dávid Dóra elfutott a Mandiner kérdései elől (VIDEÓ)

2025. szeptember 09. 14:45

Hiába kérdeztük a Tisza EP-képviselőjét Tarr Zoltán kijelentéseiről.

2025. szeptember 09. 14:45
null

Továbbra is teljes a csönd Tarr Zoltán kapcsán. Az Európai Parlamentben Dávid Dórát, a Tisza Párt EP-képviselőjét szerettük volna meginterjúvolni arról, hogy mire gondolt Tarr Zoltán, amikor azt nyilatkozta: nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. A Tisza Párt képviselője azonban nem fedte fel titkaikat.

Nézze vissza riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

Sróf
2025. szeptember 09. 16:59
A 'Magyar szólások és közmondások' c. kötetből kimaradt: "Úgy fut a tiszás, mintha ő is kakapornózott volna." De a könyvborító arról árulkodik, hogy a szerkesztőket már 15 éve is sokkolta a perintfalvi-jelenség: lira.erbacdn.net/upload/M_28/rek1/940/247940.jpg
alex44
2025. szeptember 09. 16:16
Eltüntette a Copperfield nevű bűvész.
bagira004
2025. szeptember 09. 16:08
Csókos köténye minden bűnözőt betakar . Tiszás hol lehet kettőt lehet gondolni , felsőbbrendűéknél bujkál , vagy eus kiképzésen , biztos nem ukránoknál harcol.
totumfaktum-2
2025. szeptember 09. 16:06
Mik azok, amikről ezen kívül még nem lehet beszélni? És milyen demokráciafelfogása van annak a táraságnak amelyik úgy képzeli el a politikát, hogy a választó nem tudhatja mit terveznek ellene, mert a végén még nem hozná a saját nyakára azokat, akik tönkre akarják tenni?
