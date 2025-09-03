Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza-adó terv Magyar Péter Harcosok Klubja Orbán Viktor provokáció

Egy út maradt a Tisza előtt Orbán Viktor szerint: „Lelkük rajta”

2025. szeptember 03. 12:55

„Ezt nem lehet kimagyarázni. Ha jó dologra készülnének, miért kellene eltitkolni? Eltitkolni a rossz szándékot kell. Adóemelést, rezsicsökkentés megszüntetését, 13. havi nyugdíj elvételét” – írta Orbán Viktor reagálva Tarr Zoltán szavaira.

2025. szeptember 03. 12:55
null

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában reagált arra, hogy a Tisza provokációt szervez Kötcsére.

„A Tisza haditerve összeomlott. Nem mondani semmit a választásokig, eltitkolni a valódi terveiket és tagadni, hogy Brüsszel megbízását teljesítik. De ez a politikában lehetetlen.

Nem lehet hónapokig sumákolni és kamuzni, mert előbb-utóbb valaki elszólja magát”

– írja a miniszterelnök.

Hozzátette: „Hiába kenuzik, quadozik, repül 40 napja a kiskakas, a gazdátlanul maradt baromfiudvarban valamelyik ambiciózus alkakas elkukorékolja magát. Pontosan így történt: »nem mondhatunk el mindent, mert megbukunk.«

Ezt nem lehet kimagyarázni. Ha jó dologra készülnének, miért kellene eltitkolni? Eltitkolni a rossz szándékot kell. Adóemelést, rezsicsökkentés megszüntetését, 13. havi nyugdíj elvételét.

Ezt is ajánljuk a témában

„El kell titkolni, hogy engedelmeskedni akarnak a brüsszeli utasításoknak. Ha nem engedelmeskedsz, nem kapsz több pénzt, és kiadják a mentelmi jogodat. Aztán mehetsz a bíróság elé lopásért, bennfentes kereskedésért, és irány a dutyi. És oda nem süt be a nap. Marad hát az engedelmesség, az adóemelés, a multik kiszolgálása, a magyar középosztály és a nyugdíjasok megkopasztása.”

Orbán Viktor arról is írt, a Tisza tervében szerepel, hogy le kell válni az orosz energiáról. „Őrület. 3,5-szeres rezsiszámlák, ezer forintos benzin. Taps, vállveregetés és némi apró Brüsszelből. De mi ezt nem fogjuk hagyni!”

Ezt is ajánljuk a témában

„A lebukás után nem maradt más csak a balhé. Kötcsén balhéra készülnek. Magyarország 93 ezer négyzetkilométer, de ők pont abba a faluba jönnek, ahol mi tartjuk a politikai évindítónkat évek óta, előre bejelentett időpontban.”

„Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt csinálják. Provokáció és balhé, csak ez maradt nekik. Az indulatok és az agresszió felkorbácsolásának a politikában mindig rossz vége van. Lelkük rajta. Mi maradunk a béke pártján!” – hangsúlyozza Orbán Viktor.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 97 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyozobakancsa
2025. szeptember 03. 14:26
zerintemgyozobakancsa 2025. szeptember 03. 14:23 • Szerkesztve Ez nem sakk," Bruhaha tényleg,hogy megértetted a lényeget.LOLÉs még nem is tenisz,de még műlesiklás sem.DDDDBaszod agyatlan.
Válasz erre
0
1
Szerintem
2025. szeptember 03. 14:25
"gyozobakancsa 2025. szeptember 03. 14:13 • Szerkesztve Szerintem 2025. szeptember 03. 14:09 Miféle egy sunyi párt az olyan, amelyik eltitkolni akarja a szándékait?"" Te sakkban elmondod előre mi lesz a következő lépésed?.LOL Mekkora egy barom vagy ha nemDDDDDTudom most jössz azzal,nem szoktam sakkozni.DDDDd" Ez nem sakk, hanem a pártok szándékainak versenye, hogy melyik felel meg jobban a választók érdekeinek. Ebben pont nem nyerő a szándékok eltitkolása. Mert abból tényleg egyből csak arra lehet következtetni, hogy jót biztos nem, mert azt miért kellene eltitkolnia? Olyan párt, amelyiknek nem az a szándéka, hogy kibasszon a választókkal, örül is ha minél nagyobb nyilvánosság előtt részletesen beszámolhat a szándékairól.
Válasz erre
0
0
petike21
2025. szeptember 03. 14:22
Egy büszke agyhalott tiszás éhbérért is elmegy dolgozni , mert szolidáris a a tiszás agyhalott társáért. Szívesen befizeti a tripla adót, mert tudja hogy minden adóforintja jó kezekben lesz. Tudja, hogy nem kidobott pénz Kulja doktoroknak, Tarroknak, Magyar Pétereknek, Kollároknak befizetni a tripla adót. Értük szívesen összehúzódzkodnak, a kevesebbel is beérik.Áradjon.
Válasz erre
4
0
sceptical
2025. szeptember 03. 14:20
Petya saját maga váltja valóra az "út a börtönbe" programját xDDD
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!