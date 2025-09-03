Egy út maradt a Tisza előtt Orbán Viktor szerint: „Lelkük rajta”

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában reagált arra, hogy a Tisza provokációt szervez Kötcsére.

„A Tisza haditerve összeomlott. Nem mondani semmit a választásokig, eltitkolni a valódi terveiket és tagadni, hogy Brüsszel megbízását teljesítik. De ez a politikában lehetetlen.

Nem lehet hónapokig sumákolni és kamuzni, mert előbb-utóbb valaki elszólja magát”

– írja a miniszterelnök.

Hozzátette: „Hiába kenuzik, quadozik, repül 40 napja a kiskakas, a gazdátlanul maradt baromfiudvarban valamelyik ambiciózus alkakas elkukorékolja magát. Pontosan így történt: »nem mondhatunk el mindent, mert megbukunk.«