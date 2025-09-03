Egy út maradt a Tisza előtt Orbán Viktor szerint: „Lelkük rajta”

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
„Ezt nem lehet kimagyarázni. Ha jó dologra készülnének, miért kellene eltitkolni? Eltitkolni a rossz szándékot kell. Adóemelést, rezsicsökkentés megszüntetését, 13. havi nyugdíj elvételét” – írta Orbán Viktor reagálva Tarr Zoltán szavaira.
Orbán Viktor a Harcosok Klubjában reagált arra, hogy a Tisza provokációt szervez Kötcsére.
„A Tisza haditerve összeomlott. Nem mondani semmit a választásokig, eltitkolni a valódi terveiket és tagadni, hogy Brüsszel megbízását teljesítik. De ez a politikában lehetetlen.
Nem lehet hónapokig sumákolni és kamuzni, mert előbb-utóbb valaki elszólja magát”
– írja a miniszterelnök.
Hozzátette: „Hiába kenuzik, quadozik, repül 40 napja a kiskakas, a gazdátlanul maradt baromfiudvarban valamelyik ambiciózus alkakas elkukorékolja magát. Pontosan így történt: »nem mondhatunk el mindent, mert megbukunk.«
Ezt nem lehet kimagyarázni. Ha jó dologra készülnének, miért kellene eltitkolni? Eltitkolni a rossz szándékot kell. Adóemelést, rezsicsökkentés megszüntetését, 13. havi nyugdíj elvételét.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
„El kell titkolni, hogy engedelmeskedni akarnak a brüsszeli utasításoknak. Ha nem engedelmeskedsz, nem kapsz több pénzt, és kiadják a mentelmi jogodat. Aztán mehetsz a bíróság elé lopásért, bennfentes kereskedésért, és irány a dutyi. És oda nem süt be a nap. Marad hát az engedelmesség, az adóemelés, a multik kiszolgálása, a magyar középosztály és a nyugdíjasok megkopasztása.”
Orbán Viktor arról is írt, a Tisza tervében szerepel, hogy le kell válni az orosz energiáról. „Őrület. 3,5-szeres rezsiszámlák, ezer forintos benzin. Taps, vállveregetés és némi apró Brüsszelből. De mi ezt nem fogjuk hagyni!”
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt átemelte programjába Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését. A következmények sajnos egyértelműek.
„A lebukás után nem maradt más csak a balhé. Kötcsén balhéra készülnek. Magyarország 93 ezer négyzetkilométer, de ők pont abba a faluba jönnek, ahol mi tartjuk a politikai évindítónkat évek óta, előre bejelentett időpontban.”
„Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt csinálják. Provokáció és balhé, csak ez maradt nekik. Az indulatok és az agresszió felkorbácsolásának a politikában mindig rossz vége van. Lelkük rajta. Mi maradunk a béke pártján!” – hangsúlyozza Orbán Viktor.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán