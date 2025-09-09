Csúcsra járatják a balhépolitikát – vérfagyasztó videót tett közzé Orbán Viktor

„Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani!” – írta a közösségi oldalán megosztott videójához Orbán Viktor, amelyben a tiszások végtelenül agresszív viselkedésére mutat rá. A Mandiner riportere többször is céltáblává vált, Magyar Péter a kocsiajtót csukta rá, Ruszin-Szendi Romulusz ellökte, de a tiszás aktivisták akasztással való fenyegetőzése sem egy békés Magyarország képét rajzolja elénk.

Akkor marad a balhé. A bizalomvesztett pártok így hozzák létre a balhépolitikát”

– fogalmazott ismét találóan Orbán Viktor Kötcsén.

Agresszió vagy béke, kakaskodás vagy nyugalom – lehet választani!