Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
béke Orbán Viktor Kötcse

Csúcsra járatják a balhépolitikát – vérfagyasztó videót tett közzé Orbán Viktor

2025. szeptember 09. 08:39

A kormányfő sokatmondó felvételeket osztott meg a közösségi oldalán.

2025. szeptember 09. 08:39
null

„Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani!” – írta a közösségi oldalán megosztott videójához Orbán Viktor, amelyben a tiszások végtelenül agresszív viselkedésére mutat rá. A Mandiner riportere többször is céltáblává vált, Magyar Péter a kocsiajtót csukta rá, Ruszin-Szendi Romulusz ellökte, de a tiszás aktivisták akasztással való fenyegetőzése sem egy békés Magyarország képét rajzolja elénk.

Akkor marad a balhé. A bizalomvesztett pártok így hozzák létre a balhépolitikát”

– fogalmazott ismét találóan Orbán Viktor Kötcsén.

Agresszió vagy béke, kakaskodás vagy nyugalom – lehet választani!

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyozobakancsa
2025. szeptember 09. 09:43
Mi odatettünk a videó mellé 3 dobozos sört hamarabb lehűlt mint a hűtőben.Hihetetelen vér és sörfagyasztó a videó. Ki adta a címet a cikknek?😂😂😂😂
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. szeptember 09. 09:33
Tisztelet és szabadság pártja, ugye? Na kedves kormánykritikus honfitársaink, tényleg ezekkel akartok ti egy közösséghez tartozni?
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. szeptember 09. 09:24
Dübörög a kampány.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. szeptember 09. 09:17
Nem lehet, hogy a "riporter(ek)" agresszívek?
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!