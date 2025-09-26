Ft
09. 26.
péntek
09. 26.
péntek
m3 személyautó vascső Budapesti Autósok

Büntetőzött a kamion előtt az autópályán, kiszállt, vascsővel a kezében fenyegette, majd betörte az üvegét (Videó)

2025. szeptember 26. 23:06

Újabb szürreális jelenetek zajlottak le a magyarországi utakon, a mostani esetről videó is készült.

2025. szeptember 26. 23:06
null

A Budapesti Autósok közösségi portálhoz került egy olvasói felvétel, amelye az M3-as autópályán készült, ezen azt látni, hogy egy kamionos nem engedte szabálytalanul, jobbról előzni az egyik személyautót, aminek sofőrje ezt meglehetősen zokon vette. 

A volkswagenes sofőr ezután szabálytalanul bemegy a kamion elé, büntetőzött, megállt előtte, kiszállt, 

odament a teherautó vezetőfülkéjéhez vascsővel a kezében, majd azzal betöri a kamion ablakát. Ezek után, mint aki jól végezte dolgát, elhajtott.

Már csak egy kérdés maradt: miért utazik valaki egy vascsővel az utastérben egy autópályán? 

Nyitókép: YouTube

Összesen 2 komment

sersem
2025. szeptember 26. 23:16
Rákérdezhetek Vágó úr? Ez egy cigány.
0
0
SzaboGeza
2025. szeptember 26. 23:15
Sok a hülye, és még mindig olcsó a jogosítvány!!!!:) Ezért hátralévőket gyalog, a vascsövet meg oda ahova akarod!!!:)))
0
0
