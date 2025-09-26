Büntetőzött a kamion előtt az autópályán, kiszállt, vascsővel a kezében fenyegette, majd betörte az üvegét (Videó)

Óriási baleset történt az M3-ason: teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt
Egy ember beszorult, őt a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók emelték ki.
Újabb szürreális jelenetek zajlottak le a magyarországi utakon, a mostani esetről videó is készült.
A Budapesti Autósok közösségi portálhoz került egy olvasói felvétel, amelye az M3-as autópályán készült, ezen azt látni, hogy egy kamionos nem engedte szabálytalanul, jobbról előzni az egyik személyautót, aminek sofőrje ezt meglehetősen zokon vette.
A volkswagenes sofőr ezután szabálytalanul bemegy a kamion elé, büntetőzött, megállt előtte, kiszállt,
odament a teherautó vezetőfülkéjéhez vascsővel a kezében, majd azzal betöri a kamion ablakát. Ezek után, mint aki jól végezte dolgát, elhajtott.
Már csak egy kérdés maradt: miért utazik valaki egy vascsővel az utastérben egy autópályán?
Nyitókép: YouTube