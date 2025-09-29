Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
09. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt erőszakhálózat Magyar Péter ellenzék politikai gyilkosság agresszió

A Tiszának nincs szüksége jelöltekre, mert ők nem egy párt, és nem kormányozni akarnak

2025. szeptember 29. 08:05

A Tisza nem egy politikai erő, nem egy alternatívát kínáló párt, hanem egy aktivistákból álló erőszakhálózat.

2025. szeptember 29. 08:05
null
Dezse Balázs
Dezse Balázs
Pesti Srácok

„Az elmúlt napok és hónapok eseményei megmutatták a Tisza párt és támogatóik valódi énjét, ha ez eddig az elmúlt másfél évben valakinek nem lett volna világos. Mi persze már egy ideje mondjuk: az álhírgyártás és a színház egyetlen célja az, hogy balhé legyen; ezt pedig a Szőlő utcai álhírbotrány kimondottan jól meg is mutatta – nem számít sem a becsület, sem a valóság, ha a megbízók célja mindössze az, hogy utcai erőszakot kell intézni Magyarországon, mert másként nem fog menni a kormányváltás. Éppen ezért ne legyünk meglepődve azon sem, hogy Magyar Péter halogatja a jelöltjeinek megnevezését, hiszen miért is kellene egy olyan, aktivistákból álló formációnak jelölteket állítani, amelynek nem a kormányzás a célja, csakis egy polgárháború kirobbantása. Ehhez néhány hangadó és egy bólogató szekta is elég. (…)

Mindennek után bizonyossá vált: a Tisza nem egy politikai erő, nem egy alternatívát kínáló párt, hanem egy aktivistákból álló erőszakhálózat, ami egyetlen céllal jött létre: erőszakot, balhét, zavargást gerjeszteni, bármi áron.

Ezt is ajánljuk a témában

Ne legyenek kétségeink: bár nem szimpatikusak, hiba lenne lebecsülni őket, ugyanis a Tisza párt megbízói egyáltalán nem hülyék, pontosan tudják, mit miért csinálnak; ők is tisztában vannak tehát vele, hogy egy politikai formáció legitimitását nem az adja, hogy mennyire erőszakos, hanem az, hogy milyen eszközökkel és célokkal dolgozik. Ha egy formációnak az a kizárólagos célja, hogy megbuktassa a választott kormányt — akár törvényes eszközökkel, akár erőszak kilátásba helyezésével —, akkor az nem politikai ellenzék: az a rendet és a közösség biztonságát veszélyeztető erő.

A tiszás szektásoknak is be kellene lassan látniuk, hogy ez nem a felelős politika; ez a hatalom megszerzésének olcsó, de veszélyes módszere. Aki így akar hatalmat szerezni, az utána sem fog békét, stabilitást hozni. A rombolásra épülő politika mindig újabb rombolást szül. Nem lesz belőle kormányzóképes erő, csak örökös lázadás. Na meg ők ugyanúgy elszenvedői lesznek ennek az egésznek, mint mi, akik minden erőnkkel próbálunk figyelmeztetni a közelgő veszélyre.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kimirszen
2025. szeptember 29. 08:26
falcatus-2 2025. szeptember 29. 08:19 kis korrekció: ..amit egyetlen céllal HOZTAK létre... Ha nincs elnöki kegyelem a pedofil mosdatónak soha nincs TISZA. Ergó a fidesz hozta létre.
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. szeptember 29. 08:19
"Mindennek után bizonyossá vált: a Tisza nem egy politikai erő, nem egy alternatívát kínáló párt, hanem egy aktivistákból álló erőszakhálózat, ami egyetlen céllal jött létre: erőszakot, balhét, zavargást gerjeszteni, bármi áron..." kis korrekció: ..amit egyetlen céllal HOZTAK létre...
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. szeptember 29. 08:17
"A Tisza nem egy politikai erő, nem egy alternatívát kínáló párt, hanem egy aktivistákból álló erőszakhálózat." Az elvadult politikai háborút elnézve, képtelen, valószínűtlen gondolatba botlottam: -lehetséges lenne, hogy a zsidó Antifa mutánsai küszködnek a hatalomért..?!
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. szeptember 29. 08:08
ezt pedig a Szőlő utcai álhírbotrány kimondottan jól meg is mutatta Az igazgatót kiengedték az előzetesből és visszahelyezték az állásába. Így van te idióta?
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!