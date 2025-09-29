Fantasztikus felvétel került elő Magyar Péterről: a Tisza vezére úgy ajnározza Orbán Viktort, mintha nem lenne holnap (VIDEÓ)
„Én soha nem leszek a másik oldalon, ez a kötődésem, a szocializációm, a családom.”
A Tisza nem egy politikai erő, nem egy alternatívát kínáló párt, hanem egy aktivistákból álló erőszakhálózat.
„Az elmúlt napok és hónapok eseményei megmutatták a Tisza párt és támogatóik valódi énjét, ha ez eddig az elmúlt másfél évben valakinek nem lett volna világos. Mi persze már egy ideje mondjuk: az álhírgyártás és a színház egyetlen célja az, hogy balhé legyen; ezt pedig a Szőlő utcai álhírbotrány kimondottan jól meg is mutatta – nem számít sem a becsület, sem a valóság, ha a megbízók célja mindössze az, hogy utcai erőszakot kell intézni Magyarországon, mert másként nem fog menni a kormányváltás. Éppen ezért ne legyünk meglepődve azon sem, hogy Magyar Péter halogatja a jelöltjeinek megnevezését, hiszen miért is kellene egy olyan, aktivistákból álló formációnak jelölteket állítani, amelynek nem a kormányzás a célja, csakis egy polgárháború kirobbantása. Ehhez néhány hangadó és egy bólogató szekta is elég. (…)
Mindennek után bizonyossá vált: a Tisza nem egy politikai erő, nem egy alternatívát kínáló párt, hanem egy aktivistákból álló erőszakhálózat, ami egyetlen céllal jött létre: erőszakot, balhét, zavargást gerjeszteni, bármi áron.
Ne legyenek kétségeink: bár nem szimpatikusak, hiba lenne lebecsülni őket, ugyanis a Tisza párt megbízói egyáltalán nem hülyék, pontosan tudják, mit miért csinálnak; ők is tisztában vannak tehát vele, hogy egy politikai formáció legitimitását nem az adja, hogy mennyire erőszakos, hanem az, hogy milyen eszközökkel és célokkal dolgozik. Ha egy formációnak az a kizárólagos célja, hogy megbuktassa a választott kormányt — akár törvényes eszközökkel, akár erőszak kilátásba helyezésével —, akkor az nem politikai ellenzék: az a rendet és a közösség biztonságát veszélyeztető erő.
A tiszás szektásoknak is be kellene lassan látniuk, hogy ez nem a felelős politika; ez a hatalom megszerzésének olcsó, de veszélyes módszere. Aki így akar hatalmat szerezni, az utána sem fog békét, stabilitást hozni. A rombolásra épülő politika mindig újabb rombolást szül. Nem lesz belőle kormányzóképes erő, csak örökös lázadás. Na meg ők ugyanúgy elszenvedői lesznek ennek az egésznek, mint mi, akik minden erőnkkel próbálunk figyelmeztetni a közelgő veszélyre.”
