Orbán Viktor: Nemzeti konzultációt indítunk a kiszivárgott adóemelési tervekről!
A miniszterelnök szerint két út előtt áll Magyarország.
Mi lenne, ha hazugságok helyett megpróbálnának jól kormányozni?
„A Fidesz győzelmi terve: kitalálunk egy hazugságot az ellenfélről, majd az adófizetők pénzéből hirdetésekkel, nemzeti konzultációval addig toljuk, amíg a csövön kifér.
Vajon mi lenne, ha hazugságok helyett megpróbálnának jól kormányozni?”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
