Kocsis szerint egyértelmű: „Magyar Péter majd összecsinálja magát, hogy elfedje a Tisza adóemelési terveit”

Kocsis Máté mindenki számára egyértelművé tette Facebook-bejegyzésében, mekkora károkat okozott Tarr Zoltán beismerő vallomása a Tisza számára:

Magyar Péter majd összecsinálja magát, hogy elfedje a Tisza adóemelős terveit. ”

A Fidesz frakcióvezetője bővebben kifejtette, kik szembesülnének a Tisza-adó rideg valóságával: Magyarországon 4,7 millió foglalkoztatott van. A Tisza Párt adóemelési terve a 2026-os adózási évre vonatkoztatva (a bérek emelkedése miatt) 2,8 millió munkavállalót érintene, azaz a dolgozó magyarok 60 százalékát, mindenkit aki 400 ezer forint felett keres.

„Ez az, amit minden dolgozó magyar embernek joga van tudni! Ez az, amit a tiszások el akartak hallgatni a választásokig!”

Tarr Zoltán úgy fogalmazott: előbb meg kell nyerniük a választást, utána MINDENT LEHET(!), de addig beszélni sem szabad nyilvánosan nekik erről.

„Mi viszont fogunk erről a sunyiságukról beszélni: a következő hetekben minden háztartásba, minden munkahelyre, minden felületre, minden emberhez el fogjuk juttatni a tiszások adóemelési terveit! Egyre többeknek van elegük az országban Magyar Péterék hazugságaiból, trükkjeiből, ezért gyengülnek, de ezzel az újabb lebukásukkal mindenkinek tisztában kell lennie!” – fogalmazott Kocsis Máté.

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

***