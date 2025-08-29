Ft
Tarr Zoltán Tisza-adó Kocsis Máté Magyarország Magyar Péter

Kocsis szerint egyértelmű: „Magyar Péter majd összecsinálja magát, hogy elfedje a Tisza adóemelési terveit”

2025. augusztus 29. 16:15

A Fidesz frakcióvezetője elmondta, hány magyart érintene a Tisza adóterve.

2025. augusztus 29. 16:15
null

Kocsis Máté mindenki számára egyértelművé tette Facebook-bejegyzésében, mekkora károkat okozott Tarr Zoltán beismerő vallomása a Tisza számára:

Magyar Péter majd összecsinálja magát, hogy elfedje a Tisza adóemelős terveit. ”

A Fidesz frakcióvezetője bővebben kifejtette, kik szembesülnének a Tisza-adó rideg valóságával: Magyarországon 4,7 millió foglalkoztatott van. A Tisza Párt adóemelési terve a 2026-os adózási évre vonatkoztatva (a bérek emelkedése miatt) 2,8 millió munkavállalót érintene, azaz a dolgozó magyarok 60 százalékát, mindenkit aki 400 ezer forint felett keres.

„Ez az, amit minden dolgozó magyar embernek joga van tudni! Ez az, amit a tiszások el akartak hallgatni a választásokig!”

Tarr Zoltán úgy fogalmazott: előbb meg kell nyerniük a választást, utána MINDENT LEHET(!), de addig beszélni sem szabad nyilvánosan nekik erről. 

„Mi viszont fogunk erről a sunyiságukról beszélni: a következő hetekben minden háztartásba, minden munkahelyre, minden felületre, minden emberhez el fogjuk juttatni a tiszások adóemelési terveit! Egyre többeknek van elegük az országban Magyar Péterék hazugságaiból, trükkjeiből, ezért gyengülnek, de ezzel az újabb lebukásukkal mindenkinek tisztában kell lennie!” – fogalmazott Kocsis Máté.

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

***

 

 

 

nyugalom
2025. augusztus 29. 16:59
Ez a tarrrr nagyon jót tett! Mostmàr mindenki megtudhatja, milyen hűséges szolgaja webernek ez a szotyis kepződmény! Csak a nèpert?
kimirszen
2025. augusztus 29. 16:43
"""A propaganda most éppen egy hamisított jegyzőkönyvet lobogtat körbe kiszivárgott belső információként. Egy olyan kabinetet megjelölve, ami nem is létezik és soha nem is létezett."""" Deák Dani TISZÁs kisúgója ezt hogy tudja?
balbako_
2025. augusztus 29. 16:42
Ezzel nem mondott újat, hiszen a Szarosnál a nadrágba ürítés napi rutin, az utcán azonban csak részegen teszi. (Igaz akkor a nyilvánosság bevonásával)
massivement-4
2025. augusztus 29. 16:38
A rettegő fideszesek azok, akik összefossák magukat, mert a magyaroknak mégse jön be az ótvaros hazudozás és a moszkovita orkcsicskulás. Nagyon látványos a vergődés.
