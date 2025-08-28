Itt a soha vissza nem térő lehetőség! Alkalmi áron eladó egy történelmi luxusingatlan

Igazi ritkaság kerül eladósorba Hajdú-Biharban. Ilyen ingatlant nem minden nap lehet vásárolni a VG.hu cikke szerint.

„Egy igazi debreceni kincs! A Hoffer Villa a Nagyerdő szívében most alkalmi áron eladó. Történelem, luxus és időtlen érték egyben.

433 m² alapterület, nappali + 10 szoba, hatalmas belmagasság és saját medence várja új tulajdonosát. Igazi ritkaság Sajó István tervei alapján!” – áll a Facebookra feltöltött ingatlanhirdetésben.

A portál egy másik eladó luxusvillát is kiszúrt korábban. A kecskeméti ingatlan az egyik leggazdagabb magyar üzletemberé.

Balogh Levente otthonának megvásárlásához mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. Kecskemét legelőkelőbb lakóparkjában, a családi házak között ugyanis egy 850 négyzetméteres lakóterű házat árulnak – írja a VG.

Az extra felszereltségű ingatlan Balogh Levente otthona, ezt az információt megerősítették a portálnak az erre rálátó ingatlanpiaci források is.

Az Ingatlan.com ismertetője alapján a ház mór stílusban épült, és világhírű épületek inspirálták. A korlátok kovácsoltvasból készültek, 24 karátos arany restaurálással. Kecskemét belvárosától csupán 5 percre, az autópálya felhajtótól pedig 10 percre található. Öt exkluzív hálószobája saját fürdőszobával és gardróbbal várja a legnagyobb kényelmet keresőket. A nappali galériás, nagy belmagasságú. A földszinten található Versace hidegburkolatok és Siciz mozaikdíszítések, melyekben 24 karátos aranyberakások vannak. A szuterén szint ugyan jelenleg befejezésre vár, azonban a tervekben szerepel egy moziszoba, egy SPA-részleg és borospince kialakítása is.

A nyitókép illusztráció (Forrás: Pixabay)