Eladó ingatlan ingatlan luxusingatlan

Itt a soha vissza nem térő lehetőség! Alkalmi áron eladó egy történelmi luxusingatlan

2025. augusztus 28. 08:40

„Történelem, luxus és időtlen érték egyben” – fogalmaznak a hirdetésben.

2025. augusztus 28. 08:40
null

Igazi ritkaság kerül eladósorba Hajdú-Biharban. Ilyen ingatlant nem minden nap lehet vásárolni a VG.hu cikke szerint.

„Egy igazi debreceni kincs! A Hoffer Villa a Nagyerdő szívében most alkalmi áron eladó. Történelem, luxus és időtlen érték egyben. 

433 m² alapterület, nappali + 10 szoba, hatalmas belmagasság és saját medence várja új tulajdonosát. Igazi ritkaság Sajó István tervei alapján!” – áll a Facebookra feltöltött ingatlanhirdetésben.

A portál egy másik eladó luxusvillát is kiszúrt korábban. A kecskeméti ingatlan az egyik leggazdagabb magyar üzletemberé.

Balogh Levente otthonának megvásárlásához mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. Kecskemét legelőkelőbb lakóparkjában, a családi házak között ugyanis egy 850 négyzetméteres lakóterű házat árulnak – írja a VG.

Az extra felszereltségű ingatlan Balogh Levente otthona, ezt az információt megerősítették a portálnak az erre rálátó ingatlanpiaci források is.

Az Ingatlan.com ismertetője alapján a ház mór stílusban épült, és világhírű épületek inspirálták. A korlátok kovácsoltvasból készültek, 24 karátos arany restaurálással. Kecskemét belvárosától csupán 5 percre, az autópálya felhajtótól pedig 10 percre található. Öt exkluzív hálószobája saját fürdőszobával és gardróbbal várja a legnagyobb kényelmet keresőket. A nappali galériás, nagy belmagasságú. A földszinten található Versace hidegburkolatok és Siciz mozaikdíszítések, melyekben 24 karátos aranyberakások vannak. A szuterén szint ugyan jelenleg befejezésre vár, azonban a tervekben szerepel egy moziszoba, egy SPA-részleg és borospince kialakítása is.

A nyitókép illusztráció (Forrás: Pixabay)

 

khomeini
•••
2025. augusztus 28. 10:21 Szerkesztve
hát ez a kecskeméti ház akármelyik cigányvajdának is becsületére válna gyönyörű részletek vannak, például az az ocelotmintás huzattal ellátott ülőke... mondjuk a mór stílust nem nagyon vélem felfedezni, az ugyanis, hogy van három kupola, még nem mór stílus... beszédes az is, hogy az egész kibaszott házban nincs egy könyvespolc sem most nem akarom mondani, hogy az öreg Orbánt meg külön kiemelve azért is baszogatja az a faszkalap lódoktor, mert pl. könyvtárat is kialakítottak az épületekben...
Válasz erre
0
0
szemlelo-2
2025. augusztus 28. 09:57
A jó ízlés ritkán szokott az újgazdagok tulajdonságai közé tartozni.
Válasz erre
0
0
fintaj-2
•••
2025. augusztus 28. 09:10 Szerkesztve
Tessék a példa, valaki építette az országot, dolgozott reggeltől mikulásig, ez lett belőle! Tessék követni! Vagy négy család, akár egy klánhoz is tartozhatnak, felveszik a négyszer 100 millát, megosztják az ingatlant és boldogság.
Válasz erre
0
0
salátás
2025. augusztus 28. 08:51
jó lenne, ha valami baloldali kötődésű figura venné meg, mert tudjuk mi történik, ha valami démoni jobbos újítja fel jön faszházy és befotóz még a segge lukába is
Válasz erre
3
1
