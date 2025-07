Véget ért a találgatások időszaka: kiderült, hogy mi az igazi tétje a jövő évi választásoknak

„Török Gábor azt mondja, hogy a magyar nyilvánosságban »brutális aszimmetria« van – szerinte a jobboldal javára, valójában éppen annak ellenében. Alapvetően is véleményes »jobboldali erőfölényről« beszélni idehaza, azok után, hogy nem a jobb-, hanem a baloldal '22-es választási kampányát lökte meg dollármilliókkal az Action for Democracy, majd az Alapjogokért Központ és a Szuverenitásvédelmi Hivatal kutatásaiból derült ki, hogy pl. az Open Society Foundations és a USAID tevékenyen pénzelte és (az OSF most is) pénzeli a hazai baloldali szervezeteket, milliárdokkal” – mutatott rá Facebook-oldalán Szánthó Miklós.

„A komplett globalista elit, Brüsszelestül-Sorosostul, a jelenlegi magyar kormány megbuktatását tűzte ki célul, és ezért minden követ megmozgat.

A jövő évi választások tétje ugyanis túl nagy – mindenki szempontjából: Ukrajna EU-tagsága.

A Zelenszkijjel anyagi és gazdasági szálakat ápoló nemzetközi liberális erőközpontok ezzel akarják továbbpörgetni az Unió központosítását, melynek útjában áll a kormányon lévő magyar jobboldal” – tette hozzá az Alapjogokért Központ főigazgatója.