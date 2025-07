Ukrajna nyomásgyakorlása vezethetett Brüsszel végzetes tervéhez

Az orosz energiahordozók európai behozatalának teljes betiltása nem feltétlenül a brüsszeli vezetők fejéből kipattant ötlet, sokkal inkább ukrajnai lobbicsoportok intenzív nyomásgyakorlásának hatása – mutatott rá legutóbbi jelentésében a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Ennek alapján a Magyar Nemzet azt írja,

az ukrajnai kötődésű szervezetek befolyása annyira megnőtt az utóbbi években, hogy javaslataik szinte teljes egészében bekerültek az Oroszország elleni új szankciók tervezetébe.

Bár az intézkedések Moszkvát célozzák, aránytalanul nagy terhet rónak Magyarországra és Szlovákiára, azokra a tagállamokra, melyek fenntartásokkal kezelik Ukrajna hadászati és pénzügyi támogatását, valamint az EU-csatlakozását.

Az orosz–ukrán háború kirobbanása óta Ukrajna intenzív politikai lobbitevékenysége jelentősen felerősödött az európai uniós intézményekben és számos tagállamban, a legfrissebb információk szerint Magyarországon is. E lobbi egyik élharcosa a 2022 júliusában Hollandiában bejegyzett Stichting B4Ukraine (Business for Ukraine Foundation) alapítvány. A szervezet, melynek elnöke a korábban a USAID-nek is dolgozó Nezir Sinani, az elmúlt időszakban rendkívül hatékonyan dolgozott azon, hogy szigorúbb szankciókat harcoljon ki Oroszország ellen, kiemelten az energiaszektort célozva – áll a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentésében.