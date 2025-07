„Tudja, hogy hamisak a számok” – a Magyar Péter által kiosztott pofonok végül mindig a nőkön csattannak

Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagja tanulságos történetet osztott meg a közösségi oldalán a tiszások háza táján zajló munkafolyamatokról. Mint posztjában olvasható, néhány napja a Tisza-frakció egy hölgy tagja a Fidesz frakcióirodában járt, ahol a kezdeti feszült, támadó hangnem után végül emberi módon tudtak egyeztetni a közgyűlési vita kapcsán.

„Egyértelmű lett számunkra is, hogy nem egyszerű tiszás képviselőnek lenni. Őszintén mondom, hogy szomorú volt látni, ahogy feldúlt állapotban panaszkodik” – fogalmazott Radics, aki számára világosan kirajzolódott, hogy a Tisza-frakcióban több képviselő is nagyon megviselt lelki állapotban van, nem véletlen, hiszen Magyar Péter még a saját embereit is olyan lelki nyomás alatt tartja, amitől a Tisza-frakció az összeroppanás szélén áll.

A fideszes politikus azt is leírta, hogyan reagált a meg nem nevezett képviselő a felvetésére, miszerint manipuláltnak tűnő felméréseket publikálnak: „egyetértő bólogatással jelezte, tudja, hogy hamisak a számok…”

A fent idézett történetet megosztotta Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője is, aki szerint roppant érdekes, hogy a Magyar Péter által kiosztott pofonok végül mindig a mellette álló nőkön csattannak a legnagyobbat.

„Az alábbi városházi történet jól példázza, mi zajlik Magyar Péter környezetében és mi vezetett oda, hogy Ordas Eszter nemcsak a fővárosi Tisza-frakció vezetéséről, hanem a képviselői mandátumáról is lemondott.

Tanulságos, hogy egy olyan ember, akinek a családja sem volt drága a saját érvényesülése érdekében, hogyan teszi tönkre a körülötte dolgozó embereket is.

Vajon miért van az, hogy a Magyar Péter által kiosztott pofonok végül mindig a mellette álló nőkön csattannak a legnagyobbat?” – fogalmazott Szentkirályi.