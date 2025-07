Összenő, ami összetartozik: Karácsony Strasbourgba utazott, hogy pénzért kilincseljen Von der Leyennél

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Strasbourgba utazott Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez, hogy személyesen egyeztessen a magyar fővárosnak járó uniós forrásokról.

Bejegyzésében hangsúlyozta: véleménye szerint a jogállamisági eljárásból eredő forrásmegvonásokat a kormány jelenleg Budapest ellen használja fel.

„Budapest valószínűleg az egyetlen főváros, amely nulla darab aláírt támogatási szerződéssel rendelkezik.”

„A felfüggesztett források jussanak el a városokhoz – ezt képviseltem a megbeszélésen. Erről szóló megoldási javaslatomat mutattam be von der Leyen asszonynak” – derült ki a bejegyzésből.

„A városok mára a jogállamiság szigeteivé váltak”

Karácsony bejegyzésében arra is kitért, hogy a találkozón megköszönte Von der Leyennek a Budapest Pride melletti kiállását. Hozzátette, az Európai Bizottság elnöke is osztja: „igazi szabadságünnep volt Budapesten, ahol a város megmutatta erejét és ragaszkodását az elveihez és értékeihez. A Budapest Pride, a betiltás kudarca és Budapest kiállása a szabadságért holnap az Európai Parlamentben is téma lesz”.

A főpolgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a városok szerepe a jogállamiság védelmében megnövekedett. Ez szerinte indokolttá teszi, hogy a jogállamisági jelentések és az országspecifikus ajánlások kiterjedjenek az önkormányzatok helyzetének vizsgálatára is.

Budapest értékei és érdekei számítanak”

– zárta gondolatait Karácsony Gergely.

Elképesztő összeggel támogatja Brüsszel az LMBTQ-lobbit

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, meghökkentő adatokat osztott meg Hadja Lahbib, az esélyegyenlőségért felelős uniós biztos azon a nemzetközi sajtótájékoztatón, amelyet Karácsony Gergellyel tartott a Pride előtti pénteken.

Lahbib hangsúlyozta: nem elfogadható azt feltételezni, hogy az LMBTQ-emberek értékei másodrendűek lennének. Jogaikat békés módon kell védeni, és ezeket az értékeket hirdetni kell az Európai Unióban.

A brüsszeli politikus hozzátette: büszkék arra, hogy e célra jelentős költségvetéssel rendelkeznek – másfél milliárd eurót (mintegy 600 milliárd forintot – a szerk.) fordíthatnak az ilyen „értékek” támogatására.

