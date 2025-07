Megszólalt a Sziget a botránykeltő, antiszemita fellépője miatt

Ahogy a lap felidézi, a trió tagjai közül Mo Chara (Liam Óg Ó hAnnaidh) például

tavasszal egy koncerten Hezbollah-zászlót lengetett, ami miatt terrorizmus támogatásának gyanújával is eljárás indult ellene Észak-Írországban

– erről beszámolt többek között az Al Jazeera is.

A Magyar Nemzet az ügyben megkereste a Sziget Fesztivál szervezőit, ám ők csak a Telex kérdésére reagáltak.

A Sziget sajtófőnöke Vető Viktória megkeresésükre azt válaszolta, hogy természetesen ők is figyelemmel kísérik a Kneecap-pel kapcsolatos történéseket, az ellenük felhozott vádakat,

de addig, amíg a zenekar csak a saját állásfoglalását közvetíti a fesztiválon, addig mindenkinek a saját belátása azt elutasítani vagy elfogadni.

Vető azt is hozzátette, hogy a Szigeten „Magyarország Alaptörvénye is érvényes, mely rögzíti a véleménynyilvánítás jogát, ugyanakkor megtiltja ennek az emberi méltóságot sértő gyakorlását. Erre kötelességünk felhívni a fellépőink figyelmét, amit meg is teszünk.”

Arról tehát egyelőre nincs szó, hogy a fesztivál lemondaná a Kneecap koncertjét, sőt, amint írják „a színpad a művészé, a szólásszabadság terepe, és ők abban hisznek, hogy a cancel culture és a kulturális bojkott nem megoldása a problémáknak.”

Azt is hozzáteszik viszont, hogy a fesztiválon továbbra sincs helye gyűlöletnek, uszításnak, előítéleteknek és a rasszizmus vagy antiszemitizmus bármilyen formájának.