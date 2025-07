Magyar Pétert elvitte a víz és elfújta a szél, aztán nagy kapálózásában még mélyebbre süllyedt

Van egy nagyon szép Artúr-legenda, Sir Gawain és a Zöld Lovag története. A költeményben (és az egyébként abból készült kiváló filmben) a rejtélyes Zöld Lovag egyszercsak felbukkan Arthur király udvarában, és egy egészen érdekes játékra invitálja a kerekasztal lovagjait:

felajánlja, hogy bárki bármilyen csapást mérhet rá, ám ő azt viszonozni fogja egy évvel később.

A címbeli Sir Gawain pedig odamegy hozzá, s egyetlen suhintással leüti a fejét – s elképedve nézi aztán, ahogy a tetőtől-talpig zöld lovag felveszi a padlóról a fejét, s emlékezteti Gawaint, hogy egy év múlva ismét találkozni fognak.

A történet relatíve időtlen legenda a lovagi eszmékről, s arról, ahogy egy lovag igyekszik önmagának is bebizonyítani, hogy igenis megvan benne mindaz, ami egy lovagnak kell.

No, hát ebbe bukott bele Magyar Péter hétfőn. Aztán kedden újra.

Sikerült azzal viccelődnie Facebookon, hogy lecsapott a „kisebb zápor” Budapestre, emiatt a Liszt Ferenc repülőtéren is megborult a közlekedés. „A reptér az új MÁV”, „itt is megvolt a repülőrajt”, „lehet, hogy a mávos János megkaparintotta a Liszt Ferenc légikikötőt is?”, mert hát ugye ő az a felelős gondolkodású (légi)vezető, aki „hülye a matematikához meg a fizikához”, s nyilván hagyná, hogy a gépek felszálljanak erős turbulenciában, villámcsapások közepette, láthatósági zavarokkal, no meg a kifutópályán lévő törmelékkel megspékelve.