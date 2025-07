Körbement a rendezői utasítás: az egész ballib sajtóval megíratták, hogy Magyar az „őt lejárató plakát” előtt áll

Apáti Bence a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a magát „független-objektívnek” nevező baloldali sajtó gyanúsan hasonló módon, szinte „szalagsorszerűen” számolt be egy Magyar Péterrel kapcsolatos hírről.

Jól van, gyerekek, tök világos, hogy Petykó diktálja a cikkeitek, de legalább egy picit erőltessétek meg magatokat, és tegyek bele egy kis munkát, meg egy kis kreativitást, mert ez így állati ciki, és átlátszó

– írta Apáti Bence.

Hozzátette: „Magyar Pétert nem kell lejáratni. Magyar Péter Magyar Pétert járatta le, amikor nárcisztikus manökenként kezdett hisztériázni, amiatt, hogy nem szállt fel abban a szóra sem érdemes, kis 130 km/órás szélben a gépe.”

Fotó: Apáti Bence Facebook-oldala

Ahogy a képen is látszik, hogy a Telex, a HVG és a 24.hu is ugyanúgy belerakta a hír címébe, hogy Magyar az „őt lejárató plakát” előtt pózol. Tehát még a szóhasználat is teljes mértékben megegyezett ezeknél a médiumoknál.

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

