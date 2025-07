„Szombaton tartotta Nagykanizsán a Tisza Párt a kongresszusnak nevezett rendezvényét, ahol természetesen, ahogy azt megszokhattuk Magyar rendezvényein, ezúttal sem hangzott el semmi konkrétum. Nem lehetett szavazni semmiről, nem lett bejelentve a párt 106 egyéni képviselőjelöltje és a programjuk sem lett bemutatva.

Viszont Magyar Péter elmondta, hogy friss kutatásuk szerint a Tisza Párt még be nem jelentett jelöltje öt százalékkal vezet Cseresnyés Péter fideszes országgyűlési képviselő előtt a nagykanizsai választókerületben.

Elképesztő.

Magyar már addig ment el az önmaga és a követőinek ámításában, hogy már kihozott egy olyan kutatási eredményt is, hogy már az a jelöltje is vezet, akit még be sem mutatott. (...)

A Tisza Párt elnöke szinte mindennap kiposztolja, hogy milyen hatalmas győzelmet fog aratni jövőre a választáson, már csak ennyi, meg ennyi napja van a kormánynak, s a többi. Magyar ezekkel a bejegyzéseivel övön aluli ütést mér a saját szavazóira.

Ugyanis a kamu, légből kapott posztjai megtámasztva a balos közvélemény-kutatók feltupírozott adataival azt érték el, hogy a Tisza Párt szavazói körében szinte már tényként kezelik Magyar Péter kétharmados győzelmét. A szombati gyűlésre érkező, megszólaltatott tiszások mind-mind egytől egyig azt mondták, hogy biztosak benne, hogy kétharmaddal fog győzni a kedvencük.

Ezek az emberek komolyan elhiszik, hogy kétharmados győzelmet arat a Tisza Párt jövőre. Be lettek nagyon csúnyán ültetve egy kamuhintába.”