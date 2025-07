„Basszus, ez kegyetlen volt!” – durva videón, ahogy földrengés rázta meg Csongrád környékét

Péntek délután 16:25-kor kisebb földrengést észleltek Csongrád közelében, amelyet a GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda mérései szerint a Richter-skála szerint 3,1-es magnitúdójúnak regisztráltak – írta meg a cs3.hu.

A rengés mintegy 15 kilométer mélyen keletkezett, és az epicentrum Kiskunfélegyháza térségében, Csongrádtól körülbelül 5 kilométerre volt.

A seismology.hu adatai szerint a földmozgást nemcsak az epicentrum környékén, hanem Csongrádon is jól lehetett érezni. A lap több olvasójától is érkezett beszámoló: „Basszus, ez kegyetlen volt! Azt hittem egy fa dőlt a boltra…” – írta Barbara. Edit szerint „igen, éreztem! Azt hittem, beszakadt a tetőnk”, míg egy Zsuzsi nevű olvasó arról számolt be, hogy 16:27-kor érzékelte a rengést, és hozzátette:

valami hanghatást is hallottam. Több másodpercig tartott”.

Fotó: cs3.hu

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Molnár Krisztina a szerkesztőség kérdésére elmondta: egyelőre sem kárbejelentés, sem segítségkérés nem érkezett hozzájuk. A földmozgás mértékéből a szakemberek arra következtetnek, hogy károk várhatóan nem keletkeztek, ugyanakkor a rengés a lakosság számára is érzékelhető volt.

Nyitókép forrása: Barbara Gold Facebook-oldala

