Ennyiből is kiolvasható az a végtelenül ostoba előítélet, ami évek óta próbálja a kormánypolitikát oroszpártivá, „idegen érdekek” kiszolgálójává hazudni. Egyáltalán nem zavarja őket a valóság, hogy a kormányfő sokszor és sok helyütt kifejtette, ebben a konfliktusban hazánknak nem szabad részt vennie egyik oldalon sem, ki kell maradnunk, mi csak a magyar oldalon állhatunk. De nemcsak gyerekesen ostoba a Putyin-pincsizés, hanem pofátlanul cinikus is azok részéről, akik idegen zsoldban, idegen érdekeket kiszolgálva akarnak kormányt buktatni, akiknek Pressman politikai aktivista adta az utasításokat, de távoztával megelégednek a Brüsszelből jövő diktátumokkal is.