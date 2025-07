A Covid miatt megugrott a távmunka Magyarországon, de most már más a helyzet

A távmunkáról – amelybe a home office is beletartozik – készített elemzést a Központi Statisztikai Hivatal, amelyet a Magyar Nemzet idézett.

A felmérés emlékeztet arra, hogy a távmunka a koronavírus-járvány hatására vált elterjedtté Magyarországon. A részmunkaidővel és az önfoglalkoztatással együtt ez is az atipikus foglalkoztatási formák egy fajtája.

Az elemzés szerint a 2020 előtt a foglalkoztatottak kis aránya dolgozott távmunkában, 2010-ben még mindössze 2,7 százalékuk. A járvány hatására megváltozott helyzetben, a munkaerőpiaci zavarok kezelésére

2020 tavaszán azonban a munkáltatók jelentős része lehetővé tette az otthoni munkavégzést a munkavállalóknak azon munkakörök esetén, ahol a feladatellátás ebben a formában is biztosítható volt.

Az érintettek többsége internetkapcsolaton alapuló távmunka keretében dolgozott. A járvány hullámzásával párhuzamosan a távmunkában dolgozók aránya folyamatosan változott, de 2020 egészére (8,4 százalék) nézve is háromszorosa volt a megelőző tíz év átlagának (2,8 százalék).

Az egyes régiók ágazati struktúrában is megmutatkozó különbségei miatt a növekedés más-más mértékben érintette az ország különböző részeit: míg Budapesten 21 százalék volt az így dolgozók aránya, a legkevésbé érintett Közép-Dunántúlon, Észak-Magyarországon és Dél-Alföldön mindössze 4,1 százalék.

Ez most is igaz, hiszen

továbbra is Budapesten dolgoznak a legtöbben (20,3 százalék) távmunkában, míg a legkevesebben az Észak-Alföldön, mindössze a foglalkoztatottak 2,7 százaléka.

A számok ugyanakkor azt mutatják, hogy 2022-ben, a koronavírus-járvány lecsengésével és a munkavállalók egy részének munkahelyekre történő visszatérésével a 2020-as értékhez képest is mérséklődött a távmunkában dolgozók aránya, a foglalkoztatottak mindösszesen 7,3 százalékát jellemezte 2023-ban. A férfiak 7,6, a nők hét százaléka dolgozott távmunkában, folytatva a pandémia előtti időszak tendenciáját, ahol a férfiak nagyobb arányt képviselnek ebben az atipikus foglalkoztatási formában.

Jellemzően a szolgáltatószektorban van lehetőség az ilyen formájú munkavégzésre,

ezen belül is 2023-ban az információ és kommunikáció, a tudományos és műszaki tevékenység és a pénzügyi szolgáltatás területén dolgoztak legnagyobb arányban távmunkában.

A KSH kitér arra is, hogy az Európai Unióban a rendszeresen vagy alkalmanként otthonról dolgozók aránya 2019-hez, az utolsó járvány előtti évhez képest jelentősen nőtt az unió egészére nézve is, 15-ről 21 százalékra 2020-ban, majd 2021-ben 24 százalékra ugrott. Ahogy Magyarországon, úgy itt is visszaesés történt, 2022-ben 23, 2023-ban 22 százalék volt a mutató értéke.

Magyarországon a ráta értéke egyik évben sem haladta meg az uniós átlagot, 2019-ben még 4,6 százalék volt, majd a járvány hatására 2020-ban 11, 2021-ben 14 százalékra nőtt, ám 2023-ra 8,8 százalékra mérséklődött.

Fotó: AFP