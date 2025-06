„A Tisza kampánystratégiája, hogy nagy magabiztosság látszatával, lenézően, erővel támadva a kormányt és támogatóit megpróbálja megnyerni az értelmezési versenyt és ezáltal a választást.

Olyanok, mint egy gőzhenger, verbális erőszak, szándékosan idegesítő, provokáló kommentek, minősíthetetlen stílus. A Tiszás durvaság célja a konzervatív normalitással szemben, hogy a jóérzésű embereket passzivitásba taszítsa, elfordítsa őket a politikától. Ez a fajta kommunikáció megpróbálja erőszakosan elnyomni a normális, vitaképes véleményeket, hogy a Tiszások hangja ezáltal erősebben legyen hallható, a tömegekkel így könnyebben elhitetik saját hamis narratívájukat: minden rossz és minden a kormány miatt rossz.

Nem túl merész kijelentés, hogy ha a Fidesz szavazói passzívak maradnának, a kormánypártok elveszítenék a választást, mert a törzstámogatók mobilizálása a szavazás napján nem elég, szükséges a bizonytalan szavazók meggyőzése is a kampány során. Ezt a Tisza is tudja, ezért támadja egyre durvábban a Fideszt és támogatóit, hogy a bizonytalanokat távol tartsa a kormánypártoktól, valamint a konzervatív szavazókat attól, hogy bátran beleálljanak a kampányba és ellenállva a provokációnak, magabiztosan felvállalják politikai preferenciájukat.

Ha tehát a Tiszás durvaságra a konzervatív emberek passzivitással reagálnak, Magyarországnak hatalmas veszteséggel kell szembenéznie: a hosszú idő alatt felépített politikai stabilitás megszűnhet '26-ban.

A Fidesznek ezért már most aktivizálnia kell a választóit, hogy ne csak szavazzanak, hanem vegyenek is részt a kampányban. Ennek volt az egyik fontos állomása a Harcosok Klubja, ami hiánypótló, szükséges, de nem elégséges. A kérdésre, hogy veszíthet-e a Fidesz '26-ban, a nem nagy kockázattal kijelenthető válasz az: nem zárható ki, de azért nem is eszik olyan forrón a kását. Ha a konzervatív választók megértik, nem elég csak szavazni, hanem kampányolniuk is kell a sikerhez, akkor a kormány az eddigi legfontosabb győzelmét arathatja '26-ban.

Minden azon múlik, komolyan veszik-e a választók, hogy Magyarország jövője rajtuk múlik és azt, hogy vereség esetén másnap a legkeserűbb felismerés: lehetett és kellett is volna többet tenni a sikerért, de már késő. Ne így legyen!”