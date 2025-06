„Valakik nagyon akkurátusan tisztítják az ellenzéki terepet az érdemi mondanivaló nélküli protest-ellenzék esélyes főszereplője előtt: Gyurcsány OFF, a Momentum kicsekkolt és most már – minő tragédia – az áprilisban még az újraindulás mellett kardoskodó, szikrás Jámbor András egyéni parlamenti képviselő is bedobta a törülközőt a Tisza kedvéért. Valahogy meggyőzték…

A legszebb mégis az egészben az, ahogy a korábbi »sikerkovácsok« tapsolnak az újabb politikai öngyilkosságnak. Hiába, örülnek a társaságnak.”