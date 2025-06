Ukrán csalót fogtak el Budapesten – húszmilliós trükkel csapott be egy idős férfit

„Elfogtak egy ukrán állampolgárt, aki társaival együtt 20 millió forintot csalt ki egy idős férfitól” – közölte szerdán a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. A rendőrök a teljes összeget megtalálták a férfinál. A tájékoztatás szerint májusban egy ismeretlen nő hívta fel a fővárosban élő idős férfit, és kibernyomozónak adta ki magát.

Azt állította, hogy a férfi bankszámláját illetéktelenek próbálták meg feltörni, ezért hamarosan ismét jelentkezni fog.

Néhány nappal később a nő újra felhívta a sértettet, és arra kérte, hogy vegyen fel 20 millió forintot a számlájáról, mivel azt megfigyelés alatt tartják, majd ezt az összeget adja át egy meghatározott személynek. A hívó jelszót és részletes személyleírást is megadott, hogy a pénzt kinek kell átadni, az egyik állami intézmény előtt.

A férfi június elején felvette a kért összeget, majd az előre megbeszélt jelszó bemondását követően átadta a borítékot a megadott személyleírásnak megfelelő embernek, abban a hitben, hogy így megvédi vagyonát.

A BRFK nyomozói elfogták a pénzt átvevő férfit, akinél a teljes 20 millió forintot megtalálták.

A pénz azóta visszakerült jogos tulajdonosához – közölték. Hozzátették, hogy jelenleg is folyamatban van a bűncselekmény többi szereplőjének, köztük a telefonáló nőnek az azonosítása és felkutatása. A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága büntetőeljárást indított az ukrán állampolgárságú, 19 éves férfi ellen. Felmerült a gyanú arra is, hogy a tavasz folyamán két online vásárló bankkártyaadatait – amelyeket eddig ismeretlen személy szerzett meg – felhasználva ATM-automatákból is pénzt vett fel:

egyik esetben 87 ezer, egy másikban pedig 95 ezer forintot.

„A kerületi nyomozók információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, valamint pénzmosás bűntette miatt hallgatták ki a férfit, akit őrizetbe vettek, és letartóztatását is kezdeményezték” – áll a közleményben.

