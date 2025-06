Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely nem Budapestet vezeti, hanem szokása szerint kampányt folytat

„Karácsony Gergely nem Budapestet vezeti, hanem szokása szerint kampányt folytat” – jelentette ki Szentkirályi Alexandra.

A kormánypártok fővárosi frakcióvezetője Facebook-posztjában azt is hangsúlyozta, most, amikor Budapesten valóban baj van, Karácsony Gergely a megoldás keresése helyett a szövetségeseivel közösen politikai játszmába kezdett. Tisztában voltak vele, hogy 51 milliárd forint hiányzik a város kasszájából, mégis törvénytelen költségvetést terveztek, emellett 50 milliárdért megvették a használhatatlan Rákosrendezőt. Tudatosan döntöttek így, pedig mindenki előre látta, hogy fizetésképtelenség lesz a vége.

„A cél világos: a csőd árnyékában lázadást szítani, és ebből politikai hasznot remélni a következő választásra. Erre használják a szakszervezeteket, a fővárosi cégek dolgozóit, a tömegközlekedés megbénítását.

A budapestieket eszközzé tették, saját politikai céljaik eszközévé”

– jegyezte meg még Szentkirályi Alexandra.

Hozzátette, Karácsony közben áldozatként tünteti fel magát, holott tettes, aki úgy használja a budapesti alapszolgáltatásokat, „mint egy terrorista a túszait”. Azzal fenyegetőzik, hogy ha nem kap pénzt, akkor leállítja azokat, vagyis a budapestiekkel fizetteti meg az egész színjáték árát.

„Karácsony most is azt teszi, amihez a legjobban ért: hazudik és másra mutogat. Pedig az a csőd, amit most megélünk, a Karácsony–Tisza–Vitézy-koalíció közös terméke. Ők együtt fogadták el azt a költségvetést, amiről mi rögtön jeleztük, hogy törvénytelen és csődbe viszi a fővárost” – zárja bejegyzését.

Hasonló hangzott el nemrégiben Orbán Viktortól is, aki a Kossuth rádiónak adott pénteki interjújában úgy fogalmazott, Budapestnek nincs gazdája.

„A főváros ki van tömve pénzzel, csak nincs vezetve”

– fogalmazott a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy ha kell, segítenek.