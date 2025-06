Schiffer András kiakadt: sunyinak nevezte az Ukrajnát támogató nyílt levelet (VIDEÓ)

A jogász szerint a levél

pontos látlelete annak a kritikának, amit a rendszerváltó elit nyugatimádatáról, és az ország kiszolgáltatásáról olyan sokan megfogalmaztak az elmúlt évtizedekben.

„Rég nem láttam olyan listát, amelyen mondjuk Kis János szerepelt volna; hogy ezek a figurák, akik nagy mértékben felelősek a magyar közállapotok irányvesztéséért az államszocializmus összeomlása után, újra egy lapon megismétlik azokat a hittételeiket, amelyeket unalomig hallgattunk 1989 után” – fogalmazott az egykori képviselő.

Tartalmilag nézve Schiffer nem is nagyon érti a levél funkcióját.

Ez egy rendkívül sunyi szöveg, hiszen néhány militáns csoportot leszámítva eddig sem volt vita abban, hogy Oroszország agressziót követett el, amit nem hagyhatunk szó nélkül, és elítéljük a putyini agressziót

– mutatott rá.

Hozzátette: a magyar miniszterelnök ezt szintén elmondta a háború kitörésekor, ahogy a német kancellár és a francia elnök is. Az első szankciós csomagok megszavazásában sem volt vita, ahogy abban sem, hogy az ukrán menekültek be kell fogadni és segíteni kell. Arról már nem is beszélve, hogy az energetikai kapcsolatok fenntartásával mennyire segítette egyébként a védekező Ukrajnát – sorolta.