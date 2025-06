„Puzsér Róbert jó katona, az utolsó töltényig akar harcolni Magyar Péterért, nyilván Pongo-pongo szigetén, elvégre arrafelé a legfinomabb a nyers kobraszív. Az meg olyan eleség, ami nélkül egy demokrata nem húzza sokáig. Ez így, biztonságos távolságból nézve még rendben is van, az O1G-szektában annyi pénzenergia gyűlt össze a fideszes kormányzati ciklusoknak és az ellenzéki pártok/NGO-k külföldi finanszírozásának köszönhetően, hogy az összes élelmesebb unokázós csaló őket fosztogatja mostanában. Az egyik pártot szervez a webshopja köré, a másik metafizikának nevezett ezotériát és képzelgéseket árul nekik, a leglazáb meg Hadházy, aki csak simán kifizetteti velük a büntetéseit, miközben a képviselői fizetését maradéktalanul felmarkolja. Az SZDSZ újraképezésével szemben viszont akad bőven akad kifogás.

A Tűzoltó utcai óbégatóművész ugyanis tényleg Bitó-szalonná kívánja átszervezni a Finga kávézóját. Ötlete szerint ott nemsokára nem egymás kipárolgásaiban fürdőzik Belpest és az agglomeráció rossz közérzetre panaszkodó népe, hanem a vágyott Tisza-kormány felügyeleti, ellenőrző és közpolitikákat megrendelő szerveként fognak funkcionálni. Vagyis a Polgári Ellenállással megvalósította azt a frenetikus ötletet, hogy legyen újra SZDSZ, amelyik nemcsak kalauzhalként telepedik rá a választásokat megnyerő MSZP-re, hanem irányítóközpontként a botkormányt is kezeli. Csak az MSZP-t most Tiszának hívják, az SZDSZ-t Polgári Ellenállásnak, Kis Jánost meg Puzsér Róbertnek. (Kis János mondjuk tényleg filozófus volt, de ez most mindegy.)

Már az SZDSZ-nek sem jött be a terv, Horn Gyula teljesen palira vette őket, pedig a ‘90-es évek liberális élcsapata azért komolyabb koponyákból szerveződött, mint akik manapság a Fingában fejtik a nonlokális tudatmezőket pszichedelikumok társaságában. Oké, Magyar Péter sem egy Horn Gyula, de nemcsak aljasabb és pitiánerebb, hanem ugyanúgy megvan benne a szocik sunyi rafkósága is. Egészen biztos, hogy Puzsér legújabb számításai pont annyira fognak beválni, mint a korábbiak, amikor még nem SZDSZ-t képzett, hanem polgári közepet vagy sétáló Budapestet. A Messiás simán letudja alkalomadtán Puzsér kéréseit, megrendeléseit, követeléseit annyival, hogy »Jó vergődést!«, és küld egy fotót magáról.

Nyitókép: Baksa Norbert

