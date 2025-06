A trágárra és gyűlöletkeltőre sikeredett minapi Kossuth-téri tüntetésen elhangzott beszéde alapján ő valahol az Európa és Eurázsia közötti választás hamis ellentétpárjában látja a jövő évi választás legfőbb tétjét, amit nem nehéz úgy dekódolni, hogy szerinte a következő kormánynak bele kellene tagozódnia a jelenlegi EU-s fősodorba. Hiszen az lenne a fordulat. Az pedig most nem más, mint Ukrajna korlátlan és átgondolatlan támogatása a háború folytatásában.

A VOKS2025 keretében már több mint kétmillió magyar nyilvánított véleményt, s ez a szám a végén még nagyobb lesz. És akkor kiderül, hányan osztják a magyar kormány álláspontját ebben a kérdésben. Alighanem sokan. Rengetegen. Puzsér és szövetségese pedig – úgy néz ki – velük szemben politizál. Ez korántsem elhanyagolható körülmény.

No meg ott van még a furcsa dilemma: a kormányváltásért »utolsó töltényig«küzdőknek tényleg mindegy, mi következne Magyar Péter trónra ültetése után (Puzsér valami minden irányba villámokat szóró szférák kontrolljáról hablatyol...)? Tényleg oké, hogy egy lényegében ismeretlen, a kiszivárgott információk szerint egymást is becsmérlő csapat – élén egy, a feleségét suttyomban lehallgató, majd azt utólag letagadó, bennfentes kereskedelem és lopás gyanújába keveredő, a neki drukkoló médiamunkásokba is belerúgó fazonnal – kerüljön az ország élére? Ez lenne a »polgári ellenállás«, ez az igénytelen és megfontolatlan gyűlölet a még mindig milliók bizalmát élvező kormánnyal szemben? Ennyi?

Súlyos hónapok elé nézünk, szükség lesz a józanságra!!”

