„Persze Edu hazudik, hiszen pontosan ez a probléma; hogy NEM Aranyosi korábbi FELLÉPÉSEIBŐL lett úgymond kiollózva ez a pár dolog! Mert én is úgy gondolom, hogy mindennel lehet viccelni, ha az egy vicc, egy fellépés, egy stand up keretein belül történik.

De az inkriminált mondatok mind egytől-egyig interjúhelyzetben hangzottak el.