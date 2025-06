Nagy Attila Tibor zsepivel kínálta Magyar Pétert, miután a Tisza-vezér óriási hisztit csapott a saját médiája miatt

A bejegyzésre Nagy Attila Tibor is reagált Facebook- oldalán, a politikai elemző többek között úgy fogalmazott: Az viszont igaz, hogy Magyar Péter utóbbi pár napban közzétett mezőgazdasággal kapcsolatos beszélgetései érdemi visszhang nélkül maradtak. És az is igaz, hogy a Tisza szakpolitikai megnyilvánulásai – még ha nincs is belőlük nagyon sok –

nem váltanak ki nagy érdeklődést.

Nagy Attila Tibor szerint Magyar Péter túloz, de van igazságtartalom abban, amit mond. „Csak aztán nehogy az legyen, hogy hatalomra kerülvén Magyar Péter majd csak a neki hízelgő és engedelmeskedő sajtótermékkel és tévécsatornával áll szóba” – zárta bejegyzését a politikai elemző.