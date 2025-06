Magyar Péterék ezt már nem tudják kimagyarázni – legalábbis józan ésszel így gondolnánk

Egy éve már, hogy Magyar Péter botrányba keveredett egy szórakozóhelyen, de máig nem kellett szembenéznie tettével. A Tisza vezetőjét 2024. június 21-e hajnalban kivezették a Duna közelében lévő Ötkert szórakozóhelyről, miután tettlegességig fajuló vitába keveredett egy másik vendéggel. Az azóta nyilvánosságra került felvételek szerint a Magyar meglehetősen önfeledten – egyes szemtanúk szerint erősen ittas állapotban – szórakozott társaságával, s egyszer csak dulakodni kezdett egy férfival, aki videózta őt. Az összetűzésnek a biztonsági őrök vetettek véget, ám a történet a szabadban is folytatódott. Dulakodás során állítólag elvette a férfi telefonját, és a Dunába dobta. Magyar Péter provokációt emlegetett, magát áldozatként beállítva; úgy fogalmazott: „több tucat fiatal társaságában jó hangulatú buliban táncoltunk a belvárosban, amíg egy fideszes, fizetett provokátor tönkre nem tette az esténket”. Azt is állította, hogy a férfi már korábban követte őket, és az volt a célja, hogy csapdába csalja őt. A rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával nyomozást indított, majd az ügy átkerült a Központi Nyomozó Főügyészséghez, közben pedig a tényállás is változott.