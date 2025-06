Listázási botrány: elkötelezett szimpatizánsokat toboroztak a digitális kommandóba Magyar Péterék

Tovább gyűrűzik a Tisza-lista körüli botrány, miután nyilvánosságra került az a nyilvántartás, amelyben a párt szimpatizánsait osztályozták és gyakran megalázó módon jellemezték, írja a Magyar Nemzet. Van, akit piásnak, alkesznek, okoskodónak vagy emberileg alkalmatlannak titulálnak. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) foglalkozik az üggyel.

Annak fényében, miként vélekedett korábban Magyar a szimpatizánsairól – „büdösek az emberek és a szájuk” –, megjegyezhető, ez a lista egy újabb bizonyíték arra,

hogy a Tisza Pártban még a sajátjaikat is durván lenézik, megalázzák.

Egyébként a pártelnök sem tagadja, hogy címkézték az embereiket.

A Magyar Nemzet cikkében arról lehet olvasni, a nyilvántartás részletes tanulmányozásával több fontos részlet rajzolódik ki. Az egyik, hogy a hozzávetőlegesen 560 ember egy részét maga a párt kérte fel a munkára. Erre utal az egyik személynél olvasható megjegyzés, miszerint az érintett nem érti, miért pont őt keresték. De olyan is akadt, akit nem érdekelt a feladat. A lap cikke alapján azt is érdemes emellett megjegyezni, hogy – miként a nyilatkozó listatagok véleményéből is kiderült – jórészt elkötelezett tiszások szerepelnek a nyilvánosságra került adatbázisban. Olyanok, akik például a Tisza-szigetekben tevékenykednek, esetleg önkéntesként vagy egyéb módon részt vettek a párt aláírásgyűjtési és más akcióiban. Így adataik a párt rendelkezésére állhattak.

A listán szereplő egyik személy a portál érdeklődésére reagálva kijelentette, azt mondták, bizalmasan kezelik majd az adatait, ám nem így történt. Nem örül annak, hogy lenéző, emiatt igen sértő megjegyzést írtak a neve mellé és nem tartották alkalmasnak arra, hogy bekerüljön a Tisza csapatába. Közölte ugyanakkor, nem kíván jogi lépéseket tenni és továbbra is elkötelezett Magyar Péter mellett. A Tisza-vezér egy másik szimpatizánsa némi indulattal a hangjában azt mondta, két dolgot tart felháborítónak. Az egyik, hogy készült és nyilvánosságra került ilyen adatbázis, a másik, hogy újságírók hívogatják.

Az adatbázisban szereplő újabb megkérdezett ugyanakkor nem érzi lejáratónak, hogy nyilvánosságra került kapcsolata a Tisza Párttal. Épp ellenkezőleg, inkább reklámnak gondolja, hogy kikerült a lista, rajta az ő nevével, egyúttal népszerű is lett, hiszen több hívást is kapott a sajtótól. Az illető egyébként az adatkezelést és a párt magatartását firtató nemzetes kérdésre kitérő jellegű válaszokat adott, akárcsak egy következő listatag,

aki – átvéve a Tisza hivatalos álláspontját – titkosszolgálati akciót sejt a mögött, hogy a regiszter napvilágra került.

Egy következő érintett a Magyar Nemzet kérdésére elmondta, hogy a kezdetektől szimpatizál Magyar Péterékkel és ő maga is alapított egy Tisza-szigetet. „Engem nem zavar, hogy nyilvánosságra került a nevem, hiszen nincs semmi titkolnivalóm. Amikor megkerestek a párttól ezzel a közösségi médiás feladattal, abban maradtunk, nem kívánok részt venni benne, mert nem értek hozzá, nem is vagyok igazán aktív ezeken a felületeken” – idézte fel a történteket.

Nyitókép forrása: Mediaworks/ Markovics Gábor