Lakatos László humorista leszögezte: Aranyosi Péter önmagát minősítette

Erre reagált most Lakatos László, aki szerint

amit Aranyosi mondott az önmagáért beszél. Bemutatkozott

– mondta lakonikusan a humorista.

Emlékeztetett arra, hogy 2022-ben már írt egy levelet a Dunaszínháznak és a fellépőtársainak, kerüljék el, hogy negatív sztereotípiákból próbálnak vicceket kreálni. Ez ugyanis nem segíti azt a missziót, amit ő már akkor is szeretett volna csinálni.

Ugyanakkor szerinte nem Aranyosi az egyetlen, aki továbbra is viccelődik a cigányságon. Lakatos egyébként a videóban a kormányoldalnak is odaszólt, mint mondta „állandó gyűlölködés” folyik, most éppen a Pride, a melegek meg az ukránok ellen.



Nyitókép: Lakatos László Facebook oldala