Ha a magyarok jól érzik magukat a bőrükben, az sem Brüsszelnek, sem a Tiszának nem tetszik

Szörnyű volt ez a mai nap. Reggel egy Tolna vármegyei férfi készült Orbán megölésére, a nap folyamán Luxemburgban pedig az Európai Unió energiaminiszteri tanácsa ülésezett, napirendjén a Von der Leyen–Zelenszkij-terv szerepelt. Ennek nyomán a magyar családoknak az eddigi rezsiköltségek kétszeresét, háromszorosát, esetleg négyszeresét kell majd fizetnie.

Tudni kell azonban, hogy Magyarország Orbán következetes magyarpárti politikája nélkül nem tud eredményesen fellépni a Von der Leyen–Zelenszkij-terv ellen,

amellyel szándékosan meg akarják gyengíteni hazánkat, a magyarok ellenállóképességét, akik közül már több mint kétmillióan szavaztak arról, hogy Ukrajna tagja legyen-e az Európai Uniónak. Mert tudják, mi a saját érdekük. Mert tudják, hogy Orbán Viktor a magyarok akarata, a valódi demokrácia ereje révén képes megvédeni az országot, nyakunkon lihegő veszélytől. A magyar gazdaság tönkremenne bele. Arról nem szólva, hogy Orbán szavai szerint „nem akarjuk, hogy a gyerekeinket az ukrán frontra küldjék, és koporsóban jöjjenek onnan haza!”

Márpedig Ukrajna uniós csatlakozása ezt is jelentené. Ennél csak az szörnyűbb, hogy a magyar ellenzék, élén Magyar Péterrel éppen ezt szeretné. Kollár Kinga megmondta: minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb nekik, a Tiszának, hiszen annál nagyobb az esélyük hatalomra kerülni. Egy ilyen elképesztő fordulat esetén pedig zokszó nélkül végrehajtanák Manfred Weber utasításait a migránsok befogadásáról, a genderről, a háború támogatásáról.

Annak a Brüsszelnek az akarata ez, amelynek vezetői soha nem kérdezték meg az európai embereket a követendő politikáról.

A migráció szétzúzta náluk a közbiztonságot, a lányok asszonyok már nappal se nagyon járhatnak az utcán egyedül, nem hogy sötétedés után. A no-go zónákba a rendőrök sem mernek bemenni, a zsidók pedig nem merik nyilvánosan a kipát a fejükön hordani. Ez a kis kerek fejfedő a vallásos zsidó férfiak mindennapi viselete, ami az istenfélelem jele, és azt szimbolizálja, hogy a viselője elismeri Isten felsőbbrendűségét.

Eközben itt van ez a Tolna megyei, ápolásra szoruló férfi, aki közösségi oldalán egy videóban azzal fenyegetőzött, hogy karddal vágja le Orbán Viktor fejét. A rendőrség házkutatásról készült videó meg is mutatta ezt a kardot. Leginkább A Gyűrűk Urában szereplő Gandalf Glamdring kardjához hasonló. Az ember a látványától is elszörnyed, nemhogy ilyet tartson a lakásában, s videóban tegye közhírré, hogy gyilkolni vele, és nem is akárkit.

Elképesztő, hogy például az Index a gyilkosság tervéről szóló beszámolója után elvétve találunk a rémtett tervét elutasító kommentet.

Erzsébet mondatai üde kivételnek számítanak, kifejezetten örömteliek. Ezt írja: „Megérdemelte! Akkora demokrácia van, hogy a sok meggondolatlan tahó mindent megenged magának…” Más kommentek annál lehangolóbbak. Sajnos, azt kell mondjam, hogy valószínűsíthetően a tiszások buzdítanak erőszakra, elsősorban ők azok, akik közül sokan nem ismernek se istent, se embert. Laci azt mondja a gyilkossági tervről: „Nagyon helyes!! Elég már a sok szájkaratésból!!” Vagyis: ne dumáljunk, hanem öljünk. Elképesztő. Levente gusztustalansággal is tetézi aljasságát. Ezt mondja: „Miért most fenyegette meg? Télen szokott disznóvágás lenni.” Levente azt az embert minősítette ilyen alpári módon, aki számára a biztonságot, a munkát, a nyugodt életet biztosítja. És azt akarja hatalomba ültetni, aki sokkal rosszabb életet akar neki nyújtani a jelenleginél. Még a gyurcsányi éránál is rosszabbat. Zsolt meg már most enyhítené az öt évig terjedően kiszabható büntetés, amikor azt mondja: „Én még akkor se adnák neki ennyi évet ha tényleg lefejezte volna.” (sic!)

Paulo Coelho brazil író szerint „minden gyilkosság közül az a legrosszabb, amelyik az életörömöt öli ki belőlünk.”

Ha a magyarok jól érzik magukat a bőrükben, az bizony életöröm. Ami sem Brüsszelnek, sem a Tiszának nem tetszik. Nem ez az érdekük.

Ha ugyanis a magyaroknak jó, az nekik, maréknyi uniós vezetőnek rossz.

Mi vigyázzunk az életörömünkre. Pénteken, 20-án még leadható a szavazat, amivel segíthetjük Orbán Viktor munkáját, saját magunk 15 éve tartó életörömének megőrzését.

