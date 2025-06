Tseber és a Tisza Párt kapcsolata

Minden jel arra utal, hogy az ukrán titkosszolgálat befolyása alá került a Tisza Párt, hogy Magyarország ellen politikai akciókat szervezzen. A Tisza Párt vezetői, köztük Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz, többször is találkoztak Tseberrel, aki közvetítőként működött az ukrán titkosszolgálat és a magyar ellenzék között. Ruszin-Szendi ukránparát tevékenységét a Nemzetbiztonsági Bizottság is vizsgálja. Egyre világosabb: az ukrán titkosszolgálat, Tseber Rolandon keresztül, tudatosan használja fel a Tisza Pártot és annak vezetőit Magyarország destabilizálására, a magyar közösségek megfélemlítésére és a kárpátaljai magyar szervezetek ellehetetlenítésére. Tseber Roland, az ukrán katonai hírszerzés Magyarországról kiutasított tisztje, rendszeresen és nyilvánosan dicséri Magyar Pétert, akivel szoros kapcsolatot ápolt: ő szervezte a Tisza Párt elnökének ukrajnai útjait, közös akciókról egyeztettek, és több közös fotójuk is napvilágot látott Tseber nemcsak Magyar Péterrel, hanem más baloldali politikusokkal is kapcsolatban állt, és közösségi oldalain nyíltan támogatta a Tisza Pártot.