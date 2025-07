Nagyon sok homoszexuális ember van, aki nem ért egyet a Pride-dal, éppen azért, mert nem érzik, hogy őket képviselnék. A transzideológia térnyerése például súlyosan csorbítja a nők jogainak az érvényesülését. A kritikus hangokat elnyomják.

- »Nemlétező probléma a genderlobbi (drag queen showk, nemváltás, stb.)«

A 2022-es gyermekvédelmi népszavazás kampányában cinikusan reagáltak az érvekre: ehhez képest, most hormonkezelésről szóló brossúrákat osztogattak, a színpadon dragqueen show ment, sok szó esett az érzékenyítésről is.

- »A Pride nem a gyermekeket célozza, őket nem veszélyezteti.«

A szervezők, prominens résztvevők és menetelők is azt hangoztatták, hogy ki kellene hozni a Pride-ra a gyerekeket, és minél kisebb kortól meg kellene tanítani őket a »másságra«. Mindeközben a meztelenség, provokáció, szeximitációk idén is megjelentek a Pride-on. A gyermekek szexualizálása igenis károkat okoz.

- »Az LMBTQ-közösség el van nyomva Magyarországon.«

Szinte folyamatosak a kampányaik, biztosítottak a jogi keretei a civil szerveződésnek, állandó a nyilvános jelenlétük. Ugyanolyan jogi védelemben részesülnek (pl. diszkrimináció, zaklatás ellen), mint bárki más.

- »Aki a Pride ellen van, az kirekesztő, homofób«

Inkább az ellenkezője igaz: ha valaki nyilvánosan kinyilvánítja, hogy nem ért egyet a Pride-dal, azt megbélyegzik, virtuális lincselést indítanak ellene, több európai országban és a közösségi oldalakon sokszor tiltással, korlátozással, akár bírósági eljárással kell szembenéznie (lsd. a Päivi-ügy).

- »A többség egyetért a Pride-dal«

Friss felmérések szerint a többség ellenzi a Pride-ot, csökkent a melegházasságot támogatók aránya, és érdemes felidézni a 3 évvel ezelőtti népszavazás eredményét: 3.7 millióan voksoltak a genderideológia ellen.

- »A hatalmas demonstráció egy óriási pofon és vereség Orbán Viktor számára.«

Sokan cikkeznek erről, de szerintem tévednek. A kormány 3 éve is eredményesen képviselte a genderideológia elleni álláspontját (kétharmad), és most is tudatosan emelték be a közbeszédbe a Pride témáját. Ami politikai szempontból is hasznos lehet számukra, hiszen Magyar Péter és a TISZA párt számára láthatóan két téma érzékeny, és osztja meg a szavazótábort: Ukrajna és a Pride. És a brüsszeli nyomásgyakorlás természetéről is lerántja a leplet: lásd az uniós vezetők fenyegetését és beavatkozását a magyar belügyekbe.”

Fotó: Mandiner / Mátrai Dávid