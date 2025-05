„Úgy hazudik, hogy Magyar Péter hozzá képest kezdő nagyotmondó” – kiborultak az ellenzéki polgármesterre

375 szavazat – ez így nem tűnik soknak, nem is az, mégis elég volt ennyi, hogy lényeges változás történjen Szolnok életében: a tavalyi önkormányzati választáson nem kis meglepetésre pont ennyivel nyert Györfi Mihály, az összellenzék, pontosabban a Tegyünk Szolnokért Egyesület, a Jobbik, a Momentum, a DK, az MSZP, a Párbeszéd-Zöldek és az Agora Egyesület közös jelöltje. A jelenlegi polgármester kihívója nem volt más, mint elődje, a megyeszékhelyet 1998 és 2002, majd 2006-tól egészen 2024-ig vezető Szalay Ferenc, aki a voksok 38,68 százalékát kapta meg, míg az ellenzéki politikus a voksok 39,9 százalékát gyűjtötte be, ez is mutatja, mennyire kiélezett volt a verseny.

Györfi nem kis hévvel rúgta be Szolnok ajtaját, az elmúlt szűk egy évben több olyan húzása is volt, amivel címlapokra került, hiszen

nem megszokott látvány, amint egy polgármester maciban káromkodva üvöltözik egy színpadon.

De miről is van szó? Tavaly márciusban Szijjártó Péter jelentette be, hogy a KunlunChem kínai elektrolitgyártó első európai üzemét Szolnokon építi fel, a beruházás értéke eléri a 40 milliárd forintot és 120 munkahelyet teremt a térségben. Sokatmondó, hogy Györfi el sem ment az ilyenkor megszokott közös fotóra és szalagátvágásra, ugyanakkor a közösségi oldalán azt üzente, elődje, Szalay Ferenc, akiből miniszteri biztos lett, rögtön elintézte a gyár Szolnokra csábítását. Nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy az embernek leessen: Györfi azt sugallta üzenetével, mintha ő semmit nem tudott volna a kínai üzemről.

A polgármestert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát

A valóság végül gyorsan arcon csapta az ellenzéki polgármestert, hiszen Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója közösségi oldalán közzétette azokat a hivatalos levelezéseket, amelyeket Györfivel folytattak, ezekből pedig egyértelművé válik, hogy a kínai gyár miatt felháborodó polgármester pontosan tudta, milyen üzem érkezik a városába.

Kétszínűség és politikai haszonszerzés helyett javaslom maradjunk a tények talaján: ezt a projektet Ön nagyon jól ismeri és hosszú idő óta támogatja, ezért egyeztettünk Önnel számos alkalommal az elmúlt hónapokban”

– írta Joó a posztjában, így többek között kiderült, hogy Szolnok városa támogatja a Kunlunchem vállalat beruházását Györfi személyes egyeztetéseket kezdeményezett az elektrolitgyár kapcsán. „Ezen egyeztetésekre több körben is sor került az Ön támogatásával. Azzal is tisztában van tehát, hogy a Kunlunchem beruházásával 120 új munkahely jön létre egy negyvenmilliárd forint értékű gyárépítés nyomán. Javaslom, hogy hergelés helyett a tényeket vegye figyelembe” – üzente a HIPA vezetője.

A szolnoki közélet elmúlt egy évének egyik legmélyebb pontját pont Györfi hozta el, aki idén március közepén egy, az őt indító egyesület tüntetésén szólalt fel és polgármesterhez abszolút méltatlan módon: mackónadrágban, hörögve, ordítva, káromkodva adta elő performanszát, amelyben szidott mindenkit, akit csak ért, leginkább a kormányt, amiért Szolnokra kerül az általa is támogatott üzem.

Melyik az a kormány, amelyik átbaszta ezt a népet?”

– kérdezte a tüntetőktől a polgármester.

Külön gyöngyszem, ahogy a városvezető kirohanásáról készült videón, –amelyen Györfi arról beszélt, hogy őt elárulták–, az egyik résztvevő azt kiabálta a polgármesternek: most buktál meg.

Ki akarna itt akár befektetni, ha ilyen kiszámíthatatlan és hazug ember a polgármester?

Györfi az elmúlt hónapos teljesítményéről Szalay Ferenc a Mandinernek elmondta, az új polgármester még mindig választási kampányt folytat, a Fidesz-frakció képviselői és tanácsnokai pedig dolgoznak.

Az elmúlt hét hónap olyan történéseket hozott, ami csak árt Szolnoknak. Hergelés, vádaskodás, gagyi színházzá züllesztett közgyűlések, zéró városvezetői munka”

– részletezte a korábbi polgármester, aki szerint a frakció, s személy szerint ő is úgy állt Györfi Mihály polgármesterségéhez, hogy a közgyűlési többséget birtokolva segítik és támogatják a fontos kérdésekben, hiszen a szolnokiak őt választották meg.

„Ha ő az ingatlanadóban látta a város kasszájának megerősítését, legyen, szabja meg ő az irányt. De ezzel a támogatással visszaél, s elfogadhatatlan hangnemben és stílusban szidalmaz, miközben már a döntéseit sem akarja felvállalni” – emelte ki Szalay Ferenc, majd úgy folytatta, Györfi szándékosan akarja az együttműködést ellehetetleníteni, s mindent, még Szolnokot is feláldozza csak azért, hogy a saját nimbuszát építhesse.

A fentebb már említett, mackónadrágos tüntetésre reagálva a miniszteri biztos elmondta, az egy rendkívül kínos pillanat volt, ő személy szerint szolnokiként is nagyon szégyellte magát, mint elmondta, korábban egyetlen polgármester, vagy messzebbre visszatekintve, tanácselnök sem mert megengedni ilyet magának.

Olyan szinten járatja le Szolnokot, amilyenre még nem volt példa”

– közölte.

Szolnok korábbi polgármester lapunk érdeklődésére elárulta, a kormány tárgyalt egy kínai befektetővel egy elektrolitgyár megépítéséről, amely a 8,5 milliárdos iparűzési adóbevételű Szolnoknak ez a cég akár egymilliárd forintnyi adót is fizethetne évente.

Györfinél volt a döntés: jöjjön a cég, vagy sem, nyilvánítsa-e a kormány nemzetgazdasági érdekűvé a fejlesztést, vagy sem. „Mindenben támogatott mindenkit, befektetőt, a kormányt, a HIPA-t, meg is történt a minősítése a projektnek, majd a bejelentés előtti napot hergelni kezdte a gyár ellen a várost, s azóta is a gyár ellen kampányol” – közölte a részleteket Szalay Ferenc, aki szerint utóda mindent letagad,

úgy hazudik, hogy Magyar Péter hozzá képest kezdő nagyotmondó, ebben az esetben is visszafelé mutogat csupán, mintha ő csak előkelő idegen lenne ott a városházán, nem pedig városvezető”.

Szalay Ferenc kiemelte, kétes értékű korona Györfi teljesítményén, hogy a napokban a bíróság elsőfokon el is ítélte rágalmazásért, mert „egész egyszerűen hazudott a színházunk felújításáról a választási kampányban”.

Szóval Györfi Mihály hét hónap alatt igen komoly károkat okozott Szolnoknak, ki akarna itt akár befektetni, ha ilyen kiszámíthatatlan és hazug ember a polgármester?”

– tette fel a millió dolláros kérdést a város előző vezetője.

A nyitóképen Györfi Mihály, az ellenzék szolnoki polgármesterjelöltje beszél a DK, az MSZP és Párbeszéd közös kampányrendezvényén Szolnokon, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban 2024. május 15-én. Fotó: MTI/Mészáros János