Szivarszoba, jacuzzi és biliárdasztal – ez sem volt elég Magyar Péter legfőbb szövetségesének

Budai Gyula most közösségi oldalán tette közzé Magyar Péter legfőbb szövetségesének korábbi luxusköltéseit. A képviselő szerint a volt vezérkari főnöknek nem volt elég a közpénzen építtetett luxusvilla, de még a személyes apróságokat is állami forrásokból szerezte be.

A volt Vezérkari Főnök még a fürdőgatyáját és a felesége fürdőruháját is közpénzből vetette meg!”

– mutatott rá Budai, hozzátéve: „Igazi pitiáner!” A politikus végül hangsúlyozta: „tábornok úr óriási nagy bajba van. A kérdésekre a hatóságok előtt kell majd válaszolni.”

Ruszin-Szendi sajtókérdésre válaszolva elismerte, hogy többször is találkozott azzal a Holló Istvánnal, akit a Terrorelhárítási Központ közreműködésével május 9-én a magyarországi idegenrendészet előzetes letartóztatásba helyezett. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának információi szerint Holló István magyarországi tevékenysége során az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott.

***

Nyitókép: képernyőfotó/Hír TV