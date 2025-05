„És a probléma alapvetően ez. Hogy amikor valóban vannak negatív adatok a magyar gazdaságban, akkor már elismeri az ellenkező oldal, hogy előtte tényleg pozitív dolgok történtek. De most, most itt a világ vége. Az például ebből a cikkből is kimaradt, hogy a nem túl izmos első negyedéves adat ellenére is 4,5 százalékos reálbérnövekedést vár a legtöbb komolyan vehető elemző az idei év végére.

A lényeg azonban az, hogy a Telexnek is megvolt a maga Kollár-beszéde, amelyben elismerték, hogy szűk másfél évtizeden keresztül hazudtak a magyar gazdaságról. És ha innen nézzük a dolgot, elolvasva az ilyen kettős beszédre megírt cikkeket, még az sem kizárt (sőt inkább biztosra vehető), hogy a végén tényleg fantasztikus évünk lesz.”