Kíméletlen küzdelem zajlik a megmaradt maréknyi baloldali szavazóért

Gyurcsány Ferenc lelépése a politika színpadáról alapvetően változtatja meg a Demokratikus Koalíció, de az egész magyar baloldal helyzetét, hiszen az elmúlt két évtized meghatározó politikusa látta be – sokak szerint hosszú éveket késett ezzel –, hogy neki game over, számára nem terem már babér ezen a terepen. A DK-ban érezték, egy pillanatig sem hagyhatnak űrt, ezért Dobrev Klára – miután Facebook-oldalán közölte, hogy a párt vezetője távozik –, azon nyomban értésre adta, készen áll, hogy a helyébe lépjen. (Persze rendeznek egy hivatalos elnökválasztást is, de senki sem hiszi, hogy ennek valójában tétje is lenne.)