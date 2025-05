Karácsony Gergely Brüsszelben panaszkodik a magyar kormányra, de ha már ott van, a Pride-ot sem hagyja ki

Karácsony Gergely is részt vesz Brüsszelben a szombatra megrendezett Pride-on – minderről a budapesti főpolgármester pártját, a Párbeszédet is sorai között tudó Európai Zöld Párt pártcsalád számolt be – írja az Index. Karácsony még csütörtökön utazott Brüsszelbe, hogy ott tárgyalásokat folytasson a magyar fővárosnak járó közvetlen uniós forrásokról, valamint a héten a Halász János fideszes képviselő által benyújtott átláthatósági törvényjavaslatról.

Karácsony Gergely útban Brüsszel felé, a repülőtérről bejelentkezve kedden úgy fogalmazott, a civileket és a szabad sajtót ellehetetlenítő törvény összeurópai ügy. Majd kijelentette, hogy csütörtöki tárgyalásain azt fogja kérni, hogy az átláthatósági törvény elfogadása esetén az Európai Bizottság kérje az Európai Bíróságtól a végrehajtásának azonnali felfüggesztését.

Lánczi Tamás kiemelte: Budapest első embere „Von der Leyen bizottsági elnök asszonnyal függesztetné fel az átláthatósági törvényt”. Majd azzal folytatta: